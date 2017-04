Illegális bevándorlás

Bővítették a röszkei és a tompai tranzitzónát

Fotó: MTI

A korábbi 50-50 férőhelyesről 250-250 férőhelyesre bővítették a röszkei és a tompai tranzitzónát, ahol valamennyi menedékkérő megvárhatja kérelme jogerős elbírálását.

A tompai létesítményt csütörtökön mutatta be Pintér Sándor belügyminiszternek Seres József, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal dél-alföldi regionális igazgatója. A szakember elmondta, március 28-tól az érintettek csak a tranzitzónákban nyújthatják be menedékkérelmüket.

A Szerbia irányából érkezőket először a rendőrök ellenőrzik, átvizsgálják a ruházatukat és a csomagjukat, hogy van-e náluk élet kioltására alkalmas eszköz. Ezt követően a menekültügyi hatóság munkatársai rögzítik a kérelmezők ujjlenyomatát és lefényképezik őket. Adataik az uniós nyilvántartásba kerülnek, egyúttal azt is megvizsgálják, hogy más tagországban korábban nyújtottak-e be kérelmet - tudatta az igazgató.

Külön helyiségben zajlik a kérelmezők meghallgatása, mindenkit a saját anyanyelvén vagy az általa használt nyelven kérdeznek ki, a menekültügyi szakemberek munkáját zárt videorendszeren keresztül tolmács segíti - közölte Seres József.

A kérelmezők a tranzitzónában várhatják meg a menekültügyi hatóság döntését, amellyel szemben bírósági felülvizsgálatot kérhetnek. A bíró a zárt láncú videorendszeren keresztül hallgathatja meg a kérelmezőt, de adott a lehetőség a helyszíni eljárásra is.

A tranzitzónába érkezők számára ingyenes jogi segítségnyújtás áll rendelkezésre, ha kérik, ügyvédet rendelnek ki számukra, a kísérő nélkül érkező fiatalkorúak számára pedig gyámot jelölnek ki. Amennyiben kérdéses egy kérelmező életkora, az elsődleges vizsgálatokat a tranzitzónában szolgálatot teljesítő katonaorvosok végzik el, a vitás esetekben pedig igazságügyi orvosszakértő dönt - mondta az igazgató. Hozzátette: a kísérő nélkül érkező gyermekkorúak automatikusan az ország belsejébe, a magyar gyermekvédelmi rendszerbe kerülnek, a fiatalkorúak pedig a tranzitzónában maradnak.

A tranzitzónákban külön szektorokban helyezik el a családokat, az egyedülálló férfiakat, illetve a kísérő nélküli kiskorúakat. A szállásokat ötszemélyes konténerekben alakították ki. A felnőttek naponta háromszor, a gyermekek ötször kapnak a vallási előírásoknak megfelelő étkezést - közölte az igazgató.

Seres József elmondta: a létesítményben játszószobát, szabadtéri játszóteret, ökumenikus imahelyet alakítottak ki. Az ott elhelyezettek tisztálkodószereket, ágyneműt kapnak, a tranzitzóna minden szektorában szociális munkás dolgozik.