Az Európai Bizottságot mélységesen aggasztja a felsőoktatási törvény módosítása

2017.04.05 21:44 MTI

Mélységesen aggasztja az Európai Bizottságot a magyar felsőoktatási törvény módosítása, amely sokak szerint bezárással fenyegeti a Közép-európai Egyetemet (CEU) - közölte szerdán Carlos Moedas kutatásért, innovációért és tudományért felelős uniós biztos.



"Mélységesen aggaszt a magyar felsőoktatási törvény előző napi módosítása, amely közvetlenül szemben állhat a tudományos kutatás szabadságával és a nyitottság közös értékeivel" - emelte ki közleményében a portugál biztos.



Mint írta, Magyarországnak az Európai Unió tagjaként fenn kell tartania a közös értékeket, márpedig félő, hogy a változtatás "kellemetlen precedenst" teremt az egyetemi autonómia szempontjából Magyarországon.



Carlos Moedas arról számolt be, hogy az utóbbi napokban számos levelet kapott az üggyel kapcsolatban: diákok, professzorok osztották meg vele az aggodalmaikat. Az uniós biztos méltatta a budapesti CEU tudományos teljesítményét és magyarországi beágyazottságát, rámutatva, hogy az intézménynek rendkívül fontos szerepe van a magyar akadémiai életben. Úgy fogalmazott, hogy a Közép-európai Egyetem "kitűnő hírnevét" az is jelzi, hogy számos Nobel-díjas és egyéb tudományos kiválóság állt ki mellette Magyarországon és a világban egyaránt.



"Felszólítom a magyar hatóságokat, hogy tartózkodjanak a tudományos és az akadémiai szabadság korlátozásától, továbbá ne rombolják a magyar egyetemek hírnevét és kapcsolatait az uniós partnerekkel" - írta Moedas, hozzátéve, hogy közleményét Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke is támogatásáról biztosította.



Leszögezte, az Európai Bizottság alaposan meg fogja vizsgálni a szóban forgó törvénymódosítást, hogy az összhangban áll-e az uniós joggal.



A brüsszeli testület illetékes szóvivője arról számolt be szerdán, hogy a biztosok kollégiuma jövő héten napirendre veszi a CEU-t is érintő magyar jogszabályt.