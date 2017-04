Fővárosi Közgyűlés

Másfél évre lezárják a Lánchidat

A Lánchíd és a Váralagút felújításáról döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés, a munkálatok a tervek szerint ezen a nyáron kezdődhetnek el és 2019 végéig tartanak. 2017.04.05 15:53 MTI

A testület 28 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rekonstrukciót, amelyet 22 milliárd 330 millió forint összköltséggel valósítanak meg. Ez az összeg fővárosi saját forrásként rendelkezésre áll.



A Lánchíd felújítását a híd nem megfelelő biztonságú teherbírásával indokolják.



A felújítás tartalmazza a közúti pályalemez teljes elbontását és újjáépítését, mindkét oldalon a gyalogos járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét, a gyalogos korlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, továbbá a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.



A hídfelújítással egy időben célszerű elvégezni a Váralagút felújítását is a teljes gépészeti rendszerének felújításával egyetemben. Továbbá meg kell újítani az alagút szigetelését és belső borítását. Ezek során - egyebek mellett - újraosztják a közúti és gyalogos felületet a megváltozott közlekedési igények szerint, lecserélik a légtechnikai rendszereket, korszerűsítik a közvilágítást, valamint díszvilágítást építenek ki - olvasható az elfogadott javaslatban.



A rekonstrukció során átépítik a Clark Ádám teret is, ahol a körforgalom mérete csökken, a gyalogosterek pedig bővülnek, új díszburkolatot kapnak. A Lánchíd hídfője felőli oldalra új gyalogátkelőhely létesül, ezzel a teljes Clark Ádám tér mind a négy negyede átjárhatóvá válik. Új gyalogátkelőhely létesül a Hunyadi János utcai torkolathoz is.



A pesti hídfő mögötti közúti és villamos-aluljáró több mint hetvenéves bauxitbeton-szerkezetének megtartása nem lehetséges, teljesen új aluljárórendszert kell építeni. A mintegy másfél évig tartó újjáépítés idejére a Lánchidat lezárják. A Váralagút és a Lánchíd felújítása idején a Lánchíd-Váralagút útvonalat teljesen lezárják, ezért az aluljáró felújítását célszerű összehangolni a Lánchíd felújításával - áll az előterjesztésben.



A munkálatok tervezett kezdési időpontja június elseje, befejezését 2019. december 31-ére tervezik.