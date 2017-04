Külföldi egyetemek

Oktatási államtitkár: a Közép-európai Egyetemet nem érinti a törvénymódosítás

hirdetés

Az oktatási államtitkár szerint a felsőoktatási törvény kedden elfogadott módosítása nem érinti a Közép-európai Egyetemet (KEE), de a CEU működése a kezdetek óta kérdéseket vetett fel. Palkovics László ugyanakkor veszteségként értékelné, ha a CEU elhagyná Magyarországot.



Palkovics László az InfoRádió Aréna című műsorában kedd este ismét azt mondta: nem CEU-ellenes törvényt akartak hozni, olyan helyzetet akartak kialakítani, hogy a komplikációkat a jövőben el lehessen kerülni.



Nem akarnak olyan egyetemeket, amelyek kvázi diplomagyárként működnek - mondta, hangsúlyozva: ez a minősítés nem a CEU-ra vonatkozik.



Az államtitkár kérdésre kijelentette: nem egy nap alatt rendezték a CEU ügyét.



Felidézte, hogy a jogszabályi környezet kialakítása 1993-ban kezdődött meg, és már akkor felvetődött, hogy mitől külföldi az egyetem, ha otthon nem folytat képzést, csak Magyarországon.



2004-ben ismét kérdések merültek fel a szándéknyilatkozat aláírásakor - emlékeztetett. Palkovics László megjegyezte: egy egyetem attól egyetem, hogy ott is folytat felsőoktatási tevékenységet, ahol akkreditálták.



Hozzátette: 2011-ben az új felsőoktatási törvényben jelent meg a külföldi felsőoktatási intézmény fogalma, ebben a KEE helyére került.



A KEE a magyar szabályoknak megfelelő magánintézmény, amelyet a MAB akkreditált. A két intézmény képzései ugyanazon emberekkel, fizikailag egy helyen történik - jelezte, hozzátéve: a CEU egy Amerikában akkreditált intézmény, amely azonban ott nem folytat képzéseket.

A mostani jogszabály módosítás nem érintik a KEE-t semmilyen módon - mondta, és cáfolta, hogy az egyetemi autonómia veszélybe kerülne, vagy a CEU-t be akarnák zárni.



A CEU is működhet az idők végezetéig, de a KEE működjön az idők végezetéig, mindkettő kiváló intézmény - fogalmazott Palkovics László, aki szerint a működési modell, hogy két egyetemről van szó, sokaknak nem volt világos. Ebben látta az államtitkár a jelentős felháborodás okát is.



Azt várják a CEU-tól, hogy Amerikában is legyen képzése, illetve legyen államközi megállapodás a működésről - erősítette meg, és jelezte: kezdeményezni fogják a két ország együttműködését az amerikai oktatási minisztériumnál.



Arra, hogy az amerikai kormányzat a CEU-t tekinti az együttműködés letéteményesének, azt mondta: meglátják, hogy az oktatási minisztérium hogyan fog majd reagálni. A kérdést magyar részről miniszteri szinten szeretnék kezelni.



Palkovics László úgy látta: ha a szándék mindkét fél részéről az, hogy működjön tovább az intézmény, fognak megoldást találni.



Hat hónap van, hogy meghatározzák az elveket, és utána az adott állammal öntenék megfelelő formába. A legrosszabb eset, ha a megállapodás később születik meg, akkor a CEU-ra esetleg egy évvel később lehet majd ismét jelentkezni. Nagy piros szalag azonban nem kerül a CEU-ra, hogy itt mindennek vége van - mondta az államtitkár, aki szerint ha az a döntés születne, hogy a CEU megy, az veszteség lenne, és ezt nem szeretnék.



További kérdésre közölte: az Oktatási Hivatal vizsgálatáról folyamatosan egyeztetettek a magyar egyetemekkel, hiánypótlásokat kértek, és arról is volt szó, hogy lesz egy ilyen törvény.



Az a minisztérium hibája, hogy rektori konferenciával nem egyeztettek, amit az idő hiányával indokolt.



Ugyanakkor a javaslat egy technikai módosítás volt, a magyar egyetemekre nincs hatása - tette hozzá.