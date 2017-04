Ökológia

Áder: a génbankok biztosíthatják az őshonos fafajták megőrzését

Az őshonos gyümölcs- és fafajták megőrzésének szükségességét hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Tündérkertjében kedden, jelezve, hogy a Kárpát-medencében a feladattal már 150 helyszínen foglalkoznak. 2017.04.05 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A génbankként is működő Tündérkertek arra jöttek létre, hogy megmentsék a régi, jól bevált gyümölcs- és fafajtákat, mert ezek a növények olyan tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyekre egyre inkább szükség lesz a klímaváltozás miatt, például nagy a szárazságtűrésük - mondta az államfő.



Példaként említette azt is, hogy Norvégiában a Föld mélyében hoztak létre egy génbankot, ahová a világ különböző pontjairól gyűjtik be a magvakat, hogy azokat később szaporító anyagként lehessen használni.



Jó minőségű talajban olyan jó minőségű, exportképes gyümölcs terem, amelynek magas minőségét az ősi fajták tulajdonságai biztosítják - hangsúlyozta Áder János.



A Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Tündérkertjét Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója mutatta be. A résztvevők megismerkedhettek a gyümölcsfaoltás fortélyaival, megkóstolhatták a tájházban őrzött hagyományos gyümölcskészítményeket és rést vehettek egy méhészeti bemutatón is.



A gazdag, de pusztuló vidéki világ gyümölcsfajtáinak megőrzése volt a célja az első Tündérkertek megálmodóinak, Szarvas József színésznek, Kovács Gyula pórszombati erdésznek és Ambrus Lajos írónak.