Illegális bevándorlás

Május 10-én tartják a kvótaper tárgyalását az Európai Unió Bíróságán

Május 10-én lesz a tárgyalás az Európai Unió Bíróságán a menedékkérők áttelepítését célzó uniós program ellen benyújtott magyar és szlovák kereset ügyében. 2017.04.04 14:02 MTI

A bíróság egyúttal tudatta, az ítéletet nem a tárgyalás napján, hanem későbbi hirdetik ki.



A magyar kormány 2015 decemberében fordult a törvényszékhez, hogy kérje a 160 ezer menedékkérő áttelepítését célzó, kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, Magyarország ellenkezése ellenére fogadtak el néhány hónappal korábban. Hasonló beadvánnyal fordult a bírósághoz Szlovákia is, és később Lengyelország is csatlakozott.



Görögország, Olaszország, Franciaország, Németország, Svédország, Belgium és Luxemburg a kvóta mellett avatkozott be a perbe.