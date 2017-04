Oktatás

CEU-botrány: Orbán szerint nincs ok az idegeskedésre

Fotó: MTI

Tárgyalni fog a magyar kabinet és az Egyesült Államok kormánya a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében - erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben újságíróknak.

A kormányfőt a külföldi egyetemeket érintő törvénymódosítási javaslat kapcsán kérdezték a CEU-ról. Mint mondta, "jó szándék fogja vezetni a magyar kormányt és bizonyára az Amerikai Egyesült Államok kormányát is, tehát nincs ok arra, hogy bárki ideges legyen".

"Majd tárgyalunk az amerikaiakkal, hogy ők mit szeretnének" - válaszolta egy, a CEU jövőjét firtató kérdésre.

Vannak Magyarországon szabályok, amelyeket 27 külföldi egyetem - köztük a "Soros-egyetem" - nem tart be, ezeket kell most rendbe tenni - tette hozzá.