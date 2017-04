CEU-botrány

Már kedden szavazhat a parlament a felsőoktatási törvény módosításáról

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett dokumentum szerint a kivételes eljárás keretében kedden lenne a javaslat összevont vitája, első napirendi pontként.



Az összegző módosító javaslatról is kedden szavaznának, a zárószavazás, a törvényjavaslat elfogadása is kedden lenne.



Semjén Zsolt szerint a napirendi javaslat módosítását a törvényjavaslat mielőbbi elfogadásához fűződő kormányzati érdek indokolja.



A házszabály szerint a kivételes eljárásban tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. A kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének szavazata szükséges.



A kormány által benyújtott törvényjavaslat értelmében a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. Feltétel lesz az is, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön.