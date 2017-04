Felvételi

OFI-főigazgató: véget értek a "nagy hullámzások" a felsőoktatásba jelentkezőknél

hirdetés

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főizgatója szerint a felsőoktatásban véget ért a "nagy hullámzások" időszaka, 2012-2013 óta csak kisebb mozgások vannak a felsőoktatásba jelentkező számát és a helyeket illetően.



Kaposi József az M1 aktuális csatornán hétfőn elmondta: a felsőoktatásba jelentkezőknél változatlanul a gazdaságtudományi karok a népszerűek, de emelkedett a pedagógusképzésre jelentkezők száma, ez a 2013-ban elindult osztatlan képzésnek és a különböző ösztöndíjaknak köszönhető.



A diákok továbbra is a "klasszikus", nagy egyetemekre tartanak, de vonzóak a széles profilú képzést nyújtó intézmények is - ismertette, hozzátéve, az érdeklődés a nappali képzés iránt továbbra is nagy, a levelező, esti képzések iránt viszont csökkent az elmúlt években.



Kaposi József szerint az érettségi vizsga lebonyolításában történt változások nem rendezték át sem a felvételizők számát, sem azon intézmények körét, amelyekben a továbbtanulók megjelennek, de 2020-ban újabb változás jöhet az egy tárgyból kötelező emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga-előírás miatt.