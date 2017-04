Oktatás-felsőoktatás

Módosította közleményét a CEU

Pontosította délutáni tájékoztatását a Közép-európai Egyetem péntek késő este: az MTI-nek küldött második közleményük szerint az Oktatási Hivatal (OH) Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának megállapítása a CEU egy korábbi engedélyezési ügyére vonatkozik, és a működési engedély felülvizsgálata még nem zárult le.



A CEU délután az OH-ra hivatkozva arról tájékoztatott, hogy az egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megfelel a magyarországi működés feltételeinek. Idézték az OH Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által küldött állásfoglalást, miszerint "megállapítható, hogy a Central European University az Amerikai Egyesült Államok belső joga alapján elismert és fokozatadási joggal felruházott felsőoktatási intézmény, így megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. paragrafus, 1. bekezdésében foglaltatnak". A törvény említett bekezdése szabályozza a külföldi egyetemek magyarországi működését - magyarázta az egyetem a közleményben.



Az OH - a CEU első közleménye után - közleményben cáfolta, hogy állásfoglalást adott volna ki az ügyben. A szervezet honlapján megjelent rövid közlemény szerint az OH "a CEU közleményére hivatkozva egyes portálokon megjelent híresztelésekkel ellentétben nem adott ki semmiféle állásfoglalást arról, hogy a CEU törvényesen működik".



Ezután a CEU újabb közleményt küldött, amelyben pontosította korábbi megnyilatkozását. Eszerint az OH Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által tett megállapítások a CEU által még korábban az OH-hoz benyújtott, 17 CEU-s képzés engedélyezési ügyére vonatkoznak.



"A CEU-val kapcsolatos, jelenleg még tartó működési engedély felülvizsgálati eljárás még nem zárult le, de ez az eljárás is vizsgálja az Nftv. 76. Szakasz (1) bek. szerinti feltételeket, így a CEU ezen eljárás kapcsán is arra számít, hogy a hivatal megállapítja: a CEU mindenben megfelel a jelenlegi jogszabályi előírásoknak" - közölte az egyetem.