Önkormányzat

Főváros: szabálytalanul szerelték fel a kamerát a Bécsi úton

A levélben, amelyet közleményben a Főpolgármesteri Hivatal juttatott el az MTI-hez, úgy fogalmaztak: "megállapítást nyert, hogy sem a III. kerületi önkormányzat, sem a III. kerületi közterület-felügyelet nem rendelkezik érvényes tulajdonosi hozzájárulással" a II. kerület Bécsi úti, Újlaki templom előtti, a főváros tulajdonában lévő oszlopon kamera elhelyezéséhez. Hangsúlyozták: azaz a kamerát "szabálytalanul, a szükséges engedély hiányában" szerelték fel.



Azt írták: "amennyiben ennek ellenkezőjét tudnák igazolni, szíveskedjenek bemutatni" a fővárosi Városháza városigazgatóság főosztályán a kézhezvételtől számított három munkanapon belül.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a Siemens céggel kötött "semminemű esetleges megállapodás nem helyettesíti" a főváros tulajdonosi hozzájárulását az adott helyszínre. A Siemens semmi esetre nem jogosult tulajdonosi hozzájárulás kiadására, és a FÖRI-nek tett nyilatkozatuk szerint ilyet nem is adnak ki - fűzték hozzá.



Közölték: a fővárosi Városháza és a FÖRI a leghamarabb felülvizsgálja a III. kerületi helyszíneket azért, hogy tisztázzák, vannak-e a kerület más pontján is a fenti esethez hasonló, szabálytalan kamerák.



A III. kerületi önkormányzat pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy a közlekedésbiztonsági kamerák által rögzített szabálytalankodók ellen indított eljárások felfüggesztésére kérte fel Bús Balázs (Fidesz-KDNP) kerületi polgármester az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet vezetőjét.



Tarlós István főpolgármester múlt pénteki sajtótájékoztatóján foglalkozott azzal, hogy Budapest egyes helyein, ahol évtizedek óta megszokott forgalmi rend volt, új KRESZ-táblákat helyeztek el, és emiatt, a kamerák felvételei alapján ötvenezer forintos bírságot szabnak ki a szabálytalan autósokra. A főpolgármester azt mondta: arra biztatja azokat, akik így jártak, ne fizessék be a büntetést, mivel a kamerafelvételek alapján a közterület-felügyelő nem jogosult büntetni. Közölte, kezdeményezi, hogy a helyzeten mihamarabb változtassanak.



Az ORFK szerdán azt közölte: a közterület-felügyelet kameráival nem lehet az objektív felelősség alapján bírságolni.