Orbán: a Soros-egyetem jövője kormányközi tárgyalásokon múlik

Orbán: a Soros-egyetem jövője kormányközi tárgyalásokon múlik

A "Soros-egyetem" jövője az amerikai-magyar kormányközi tárgyalásokon múlik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A kormányfő emlékeztetett: az Oktatási Hivatal vizsgálata megállapította, hogy több külföldi egyetem is szabálytalanul működik, köztük "Soros György egyeteme is".

Hiába milliárdos valaki, Magyarországon nem állhat a törvények fölött, ennek az intézménynek is be kell tartania a jogszabályokat - hangoztatta, hozzátéve: "a csalás az csalás, akárki is követi el". A külföldi diplomát is adó "Soros-egyetem" maga vallotta be, hogy külföldön nem folytat képzést, ami ellentétes a magyar szabályokkal - mondta.

Arra a kérdésre, hogy szerinte fél-egy év múlva is lesz-e Közép-európai Egyetem (CEU) Magyarországon, Orbán Viktor azt válaszolta: ez az amerikai és magyar kormány közötti tárgyaláson és megállapodáson múlik. Megjegyezte, előzetesen nem keresték meg az amerikai kormányt az ügyben.

A parlament előtt fekvő törvénymódosítási javaslatra utalva jelezte, egy külföldi egyetem magyarországi működéséhez kormányközi megállapodást kell kötni.

Arra a felvetésre, hogy a CEU-val is tárgyalnak-e majd, Orbán Viktor azt felelte: a CEU-nak csak be kell tartania a törvényeket, "velük nem kell tárgyalnunk, mert - lehet, hogy szeretnék, de - most még nem ők az amerikai kormány".

A miniszterelnök azt is kiemelte: a magyar egyetemeknek igazán van sérelmeznivalójuk, mert a tisztázatlan jogi állapot miatti helyzet nem fair. Egy magyar egyetem ugyanis egy diplomát, egy magyart ad ki, ehhez képest "van egy egyetem, amelyik Magyarországon működik, és kiad két diplomát, egy magyart meg egy amerikait" - fejtette ki, úgy értékelve, hogy ez a magyar egyetemekkel szemben nem méltányos, mivel az intézmények között verseny van, és "felfoghatatlan, hogy miért kellene nekünk a saját magyar egyetemeinket hátrányba hozni", és igazságtalan előnyt biztosítani külföldieknek.