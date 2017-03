Felsőoktatás

Külföldi egyetemek - Lázár: mindenki tartsa be a játékszabályokat!

hirdetés

A külföldi egyetemek sem csaphatják be a diákokat, nem élhetnek vissza helyzetükkel, és nekik is vállalniuk kell a magyar törvények betartását - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján a felsőoktatási törvény javasolt módosításáról szólva.

A tárcavezető az Oktatási Hivatal vizsgálatát - amely 28 külföldi egyetem közül 27-nél talált problémákat - jogszerűnek és alaposnak nevezte. Jelezte egyúttal: minden külföldi egyetem számíthat arra, hogy a kormány méltányos módon fogja megvizsgálni a kérelmét mind az együttműködést, mind a képzés tartalmát illetően.

A kabinet azt szeretné elérni, hogy a diákok védelme jegyében mindenki tartsa be a játékszabályokat - hangoztatta.

Lázár János hozzátette, elegendőnek tartja az elkövetkező egy évet arra, hogy az érintett külföldi egyetemek esetében megköttessenek azok a nemzetközi megállapodások, amelyek a tervek szerint a működésük feltételei lesznek.

Szerinte minden, ami ezen felül van, "politikai hisztériakeltés".