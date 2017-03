Oktatás

Ismét tehetséggondozó pedagógusokat és szervezeteket díjaznak

Már várja a jelöléseket a Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díjra az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). 2017.03.30 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tehetséggondozó pedagógusokra és szervezetekre az Új Nemzedék Központ (ÚNK) honlapján lehet ajánlást leadni - közölte az ÚNK az MTI-vel.



A közlemény szerint öt kategóriában lehet jelölni a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli, magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban oktatók, civil szervezetek és tehetségsegítők erkölcsi és anyagi elismerésére.



A pályázati kiírás szerint Kiváló tehetséggondozó, Kiváló tehetségfejlesztő, valamint Kiváló tehetségsegítő kategóriában tehetséggondozásban részesülő diákok szülei, 18 évesnél idősebb diákok, illetve volt diákok, köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetői, valamint a jelölt kollégái küldhetnek be ajánlást. A Kiváló tehetséggondozó szervezet elismerésre és az Életműdíjra a felhívásban szereplő szervezetek - például az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ - tehetnek jelölést.



A pályázaton ötven szakember és három szervezet díjazására, valamint három életműdíj odaítélésére van lehetőség. A díj összértéke idén 26 millió forint, ezt a Nemzeti Tehetség Program biztosítja. Az ajánlásokat április 18-án éjfélig várják a tehetseg.ujnemzedek.hu oldalon, ahol további információk is találhatók. A díjátadás júniusban az országos tehetséggálán lesz - írták a közleményben.



A 2013-ban alapított díjra tavaly 826 jelölés érkezett, Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Ukrajnából is adtak le ajánlásokat - tették hozzá.