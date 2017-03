Életfogytiglant kapott

Mosolygott, puszikat dobált a gyerekgyilkos anya

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, tényleges életfogytiglanra ítélték a nőt, aki egy tatai panzióban elkábította, majd száznál is több késszúrással megölte nyolc éves lányát. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebezett..



Azért végzett gyermekével, mert kiderült, hogy apjával és nevelőanyjával külföldre készülnek. Zavarta továbbá, hogy a kislány már anyának szólítja nevelőanyját.



A tettes a panzióban rengeteg nyugtatót vett be, majd két üveg pezsgőt is megivott. A kislánnyal is pezsgőt itatott, amelyben nyugtatókat oldott fel, majd egy kilenc centiméteres késsel száznál is többször megszúrta.



Bár a nő próbált azzal védekezni, hogy nem emlékszik semmire, mosolygott és puszikat dobált ismerőseinek, miközben a tárgyalásra vitték - számolt be a Tv2 Tények című műsora.

