Összefogás

Új érdekvédelmi szervezetet alapított öt magyar kiadó

Öt magyar kiadó részvételével megalakult a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ), amely szerint a könyvszakma jelenlegi képviselete nem képes az Alexandra-hálózat összeomlása miatti válság kezelésére. 2017.03.30 06:31 MTI

Az Éghajlat Kiadó, a Minerva Kiadó, a Perfact Kiadó, a HGS Kiadó és a G-ADAM Kiadó az MTI-hez szerdán eljutatott szándéknyilatkozata szerint a Magyarországon működő könyvkiadók, főleg a kis- és közepes méretűek, jelenleg az ellehetetlenülés küszöbén állnak. Mint írják, a jelentős forgalom és példányszám, a térség viszonylatában is figyelemre méltó színvonal és témagazdagság ellenére a magyar kiadók mindennapjai a "túlélésről, a talpon maradásról szólnak".



Az új szervezet alapítói úgy látják: az Alexandra-hálózat összeomlásával a kiadók helyzete tarthatatlanná vált, de veszélybe került a könyvszakma egésze is, amely a magyar kultúra épületének egyik tartóoszlopa. Az "össznemzeti jelentőségű" válságot a könyvszakma jelenlegi képviselete nem képes hatékonyan kezelni, ezért volt szükség a MKÉSZ megalapítására.



A szövetség első lépésként tárgyalást kezdeményez a kulturális kormányzattal az Alexandra-hálózat összeomlása miatt kialakult helyzet rendezésére, az egyesület tagjai számára megteremti a közös fellépés lehetőségét a Könyvbazár Kft.-vel szemben, technikai, logisztikai segítséget nyújt a kiadók számára, és tárgyalásra hívja a meglévő nagykereskedelmi hálózatok képviselőit a fenntarthatatlanul magas árrés csökkentése érdekében. Emellett azt is tervezik, hogy jogi tanácsadást indítanak a saját jogi támogatással nem rendelkező kisebb kiadók számára.



A jövőben a MKÉSZ a saját raktárkapacitással nem rendelkező kis kiadók számára komplex logisztikai megoldást szervezne, valamint a nagykereskedelmi szereplőktől független online eladási felület kialakításával, szakmai alapokon álló, független könyvalapítvány létrehozásával, elektronikus könyvek kiadásának jogi és szakmai támogatásával, valamint egy könyvszakmai etikai kódex összeállításával is segítené a kiadók munkáját.



A szervezetnek tagja lehet valamennyi magyarországi és határon túli, elsősorban magyar nyelven publikáló kiadó, jegyzett tőkéjétől, forgalmától és címszámától függetlenül. A tagok a könyvpiaci helyzetüktől függetlenül 1-1 szavazattal rendelkeznek a szervezetben - olvasható a közleményben.