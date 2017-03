Felsőoktatás

Államközi szerződés lesz a feltétele külföldi felsőoktatási intézmények működésének

Palkovics László, oktatási államtitkár elmondta: ötévente áttekintik az egyetemek működését, és az Oktatási Hivatal mostani, külföldi intézményeket érintő vizsgálata azt mutatta, hogy több felsőoktatási intézmény szabálytalanul működik Magyarországon.



A tipikus hibák között említette, hogy nincs kampusza az intézménynek, vagy magyarországi partnere, egy részének nem volt programakkreditációja, vagy a kiállított okirat nem minősül diplomának nálunk, illetve, hogy az intézmény a saját országában sem minősül felsőoktatási intézménynek, és előfordult az is, hogy adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tettek eleget.



Kifejtette: a vizsgálat tapasztalatai nyomán módosítják a felsőoktatási törvényt, és feltétel lesz az is, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön. Ez utóbbi minden országra, míg az államközi szerződés feltétele a tengeren túli országokra vonatkozik majd.



További pontosításként említette, hogy az itt folytatni kívánt képzés és oklevél államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek minősüljön.



Kormányrendeleti szintről törvényi erőre emelkedik az intézmények elnevezése.



Hozzátette: nem CEU-, vagy Soros-ellenes vizsgálat zajlott, az a 28, itt működő külföldi egyetemet érintette. Szavai szerint egy thaiföldi, egy malajziai, egy kínai és négy amerikai intézménynél probléma az államközi szerződés hiánya.



Az oktatási államtitkár hangsúlyozta: minden intézménynek meg kell felelnie a hatályos magyar törvényeknek, "nincs olyan egyetem, nem szabad lennie olyannak Magyarországon, aki a törvények felett állónak képzeli magát, ez igaz egyébként valóban a Soros-egyetemre, a CEU-ra is".



Palkovics László nemmel felelt arra az újságírói kérdésre, hogy a kormány célja a CEU ellehetetlenítése, vagy az, hogy elköltözzön. Jelezte: az egyetem rektorával szerda este ülnek le tárgyalni és áttekinteni a helyzetet, esetükben több ponton volt szabálytalanság.



Ha államközi megállapodásra megkeresés, kezdeményezés érkezik, a magyar kabinet támogatni fogja - tette hozzá kérdésre, és példaként az Andrássy egyetemet említette.



Kitért arra is: a feltételeknek 2018. februárjáig kell megfelelni, és ha ez nem történik meg, akkor 2018 szeptemberétől új képzés már nem indítható, az addigiak befejezhetők. Szerinte a törvénymódosítás pontjai teljesíthetők.



Az oktatási államtitkár a Pető Intézetre vonatkozó kérdésre elmondta: az intézet 2014-ben állami fenntartásba került, és azóta konszolidálták működését, lényegesen nagyobb a támogatása, és jól működik. A hét konduktor helyzetét úgy látta: a gyerekek fejlesztése köznevelési feladat, és akik őket fejlesztik, pedagógusok.

A gondot az okozta, hogy van olyan tevékenység, ami nem a közneveléshez tartozik, és akik nem gyerekekkel foglalkoznak, és nem pedagógusok, át lehet sorolni. Az egyetem vezetése a jogszabályok alapján járt el, de az ügy rávilágított arra, hogy az intézet helyzetét át kell gondolni.



Folynak egyeztetések a Semmelweis Egyetemmel az esetleges együttműködésről, de erről majd a két intézmény szenátusa dönt - közölte.