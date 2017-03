Veronai buszbaleset

Veronai tragédia: alvászavarokkal kezelték a sofőrt

Fotó: MTI

Alvászavarokkal kezelték annak a magyar diákokat szállító busznak a sofőrjét, amely január végén, Verona közelében a szalagkorlátnak csapódott, és kiégett - írja a Velvet. A portál szerint ezt két hete annak a cégnek a vezetője közölte az áldozatok hozzátartozóival és az őket képviselő ügyvédekkel, aki bérbe adta a buszt a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak.

A találkozót Czakó Tibor, a Pizolit Kft. ügyvezetője kezdeményezte, főleg azért, hogy perközösséget alakítson a szülőkkel. A beszélgetés végül oda futott ki, hogy a cég vezetője beismerte: az egyik sofőrt egy éve még alvászavarokkal kezelték.

Éppen azt, amelyik a tragédia estéjén a buszt vezette - ő túlélte a balesetet, jelenleg is a Honvédkórházban kezelik.

Czakó a Velvetnek is elismerte, hogy a férfit 2016 januárjától márciusig levették a buszokról, hogy kivizsgálják, mi okozza az alvásproblémáit - de mivel szakorvosi és üzemorvosi papírt is bemutatott arról, hogy gyógyult, áprilistól újra engedték vezetni.

"Megkérdeztem orvost, ügyvédet, munkaügyi bírót, akik mind azt mondták, hogy mivel a sofőr munkaképes, nem elbocsátható" - állítja.

Az ügyvezető arról nem tud, hogy a férfinak szigorú időközönként újabb vizsgálatokon kellett volna megjelennie, arra viszont volt példa, hogy a sofőr azért nem vállalt hosszabb utat, mert kontrollra kellett mennie, és egy speciális készüléket is használnia kellett. Arra, hogy a férfi alvás közben nehezebben vette a levegőt, vagy olykor egyáltalán nem jutott oxigénhez, kollégái hívták fel Czakó figyelmét, aki ezért állítása szerint azonnal orvoshoz küldte a sofőrt.

A veronai buszbalesetben eddig 17-en vesztették életüket, köztük 11 fiatalkorú. Egy ember életveszélyesen, ketten nagyon súlyosan, tízen súlyosan, tizenhárman könnyebben sérültek meg, tizenketten sérülések nélkül élték túl a balesetet.

A buszsofőr súlyos koponyasérülést szenvedett, de túlélte a balesetet. Kérdésünkre a Honvédkórházban hétfőn azt mondták, hogy "a férfi állapota lassan javul, de már elkezdett alapszinten kommunikálni. A későbbiekben idegsebészeti műtét vár rá".