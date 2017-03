Oktatás

Felújították a balesetveszélyessé vált jánossomorjai tanuszodát

A létesítmény felújítása 50 millió forintba került - tájékoztatta a Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatója az MTI-t.



Bella Sándor felidézte, hogy a 2003-ban épült tanuszoda vizesedésének okát eleinte nem találták, majd 2013-ban szakértő bevonásával megállapították, hogy a váz belső burkolatának készítésekor rosszul rakták fel a rétegrendeket, ezért a szigetelés átvizesedett és fennállt a veszélye, hogy a darabjai lepotyognak.



A medencét védőhálóval megpróbálták használhatóvá tenni, de kiderült, hogy a rögzítő csavarok is kiszakadhattak volna a falból. Mindezek alapján az önkormányzat 2016 februárjában élet- és balesetveszélyessé nyilvánította és bezárta az uszodát - mondta az városüzemeltetési intézményvezető. Közlése szerint annak idején nem csak a szigetelési rétegeket vitték fel rossz sorrendben, de a szellőzőrendszert is alultervezték, így az "nem bírt" a párával, így mindkettő cserére szorult.



A létesítmény felújítását a kormányzat 30 millió forinttal támogatta - közölte Bella Sándor, kitérve arra, hogy a tendert két mosonmagyaróvári cég nyerte, és a munkát a múlt év őszén kezdte meg. A régi burkolat lebontása, az új szigetelés felépítése, valamint a szellőzőrendszer gépészeti cseréje mintegy ötven millió forintba került - mondta.



A helyi iskolások úszásoktatása már elkezdődött a 11x25 méteres medencében, amelyet a tervek szerint a közeljövőben délutánonként igénybe vehetnek felnőttek is - tette hozzá az intézményvezető.