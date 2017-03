Oktatás

Újra meghirdeti ösztöndíjprogramját a Diákhitel Központ Zrt.

Másodszor hirdeti meg ösztöndíjprogramját a Diákhitel Központ Zrt., a tizennégy nyertes havi 70 ezer forintot kap a 2017/18-as tanévben, a jelentkezési határidő május 26-a - jelentette be a társaság vezérigazgatója hétfőn Budapesten tanulók előtt, egy tehetségnapi rendezvényen.



Bugár Csaba tájékoztatása szerint olyan 40 év alatti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemisták, főiskolások pályázhatnak, akiknek hatályos diákhitel-szerződésük van. A jelentkezés feltétele egyebek mellett az is, hogy a hallgatónak legyen legalább két lezárt féléve. Az általános pályázati feltételek között szerepel még a magyar állampolgárság, valamint az előző két lezárt félévben a legalább 4,00-s korrigált kreditindex.



A nyelvvizsga, a kutatói munka, a közéleti tevékenység és a sporteredmény pluszpontokat hozhat.



Az érvényes pályázathoz be kell nyújtani egy bemutatkozó levelet, a diákhitel szerződésének szerződésszámát (Diákhitel1 vagy Diákhitel2), a tanulmányi átlagot igazoló indexmásolatot, továbbá a pluszpontokat igazoló dokumentumokat.



A tizennégy győztes fejenként havi 70 ezer, összesen 700 ezer forintot kap a 2017/18-as tanévben. A Diákhitel Központ május 26-ig várja a hallgatók jelentkezését.



A formai szempontok alapján előszűrt érvényes pályázatokat egy háromtagú bizottság, a diákhitel szakmai grémium értékeli, és objektív szempontrendszer alapján javaslatot tesz a nyertesekre. A bizottság tagja Bugár Csaba mellett Pavlik Lívia, a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja, valamint Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus.



A Diákhitel Központ tavalyi pályázatára több mint ötszáz hallgató jelentkezett, az első győztesek között jogász, orvos, villamosmérnök, vidéki és fővárosi, első-, másod-, sőt harmaddiplomás egyaránt előfordult. Többen köztársasági vagy Erasmus-ösztöndíjasok, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia előkelő helyezettjei, társszerzők vagy önálló szerzők, kutatások résztvevői voltak - ismertette a vezérigazgató.



Bugár Csaba arról beszélt, hogy érdemes tanulni, befektetni a tudásba, és erre biztatta a jelen lévő tanulókat. Megjegyezte, a tavalyi pályázatok színvonala felülmúlta az előzetes várakozásokat.



Pavlik Lívia szintén kiemelte, hogy az ösztöndíjprogram első értékelésekor fiatal, rugalmas, ambiciózus hallgatókkal találkozott.



Úgy fogalmazott: ha az ember kitűz egy célt, és hisz benne, hogy el tudja azt érni, akkor el is fogja. Arra biztatta a jelenlévőket, ne féljenek feltenni a kérdést, hogy jó helyen vannak-e, és merjenek változtatni.



Szvetelszky Zsuzsanna úgy vélekedett, hogy mindenki tehetséges valamiben, a világnak pedig az összes tehetségre szüksége van.