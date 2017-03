Időjárás

Sok napsütés várható a jövő héten

hirdetés

Fotó: MTI

Hűvösebben indul a hét, a leghidegebb órákban mínuszok is lehetnek, a maximumok 15 Celsius-fok körül alakulnak, de napsütéses, száraz idő lesz a jellemző, a hét végére ismét 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn túlnyomóan derült lesz az ég és csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között valószínű, de a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 15 fok között alakul.

Kedd reggelre foltokban köd képződhet, de napközben derült időre lehet számítani, csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. Napközben 17-21 fokig melegszik a levegő.

Szerdán kezdetben napos időre lehet számítani. Késő délutántól északkeleten, északon többfelé megnövekszik a felhőzet, és egy-egy zápor is előfordulhat. Emellett sokfelé megélénkül, északon helyenként meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban 0-5 fok lehet, a fagyzugokban várható gyenge fagy. A nappali maximumok 19 és 23 fok között alakulnak.

Csütörtökön többfelé megerősödik a szél, viszont napsütés várható, főként keleten fordulhat elő néhol záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Pénteken napos, száraz időre lehet számítani, de még többfelé megélénkül, főként északnyugaton helyenként meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban 1-7 fok lehet. Napközben 16-21 fokig melegszik a levegő, északkeleten hűvösebb lesz.

Szombaton, április elsején napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Vasárnap főként délen és nyugaton várható szórványosan eső, zápor, néhol zivatar. A leghidegebb órákban 4-10 fok lehet. Napközben 18-23 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.