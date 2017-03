Kormány

Balog: demográfiai szempontból fontosak a családtudományok

hirdetés

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában kiemelte: amikor a kormány a demográfiai kérdést állítja előtérbe, az individuális helyett közösségi szemlélettel közelít, vagyis arra hívja fel a figyelmet, hogy egy ember kibontakozásakor "nemcsak az útjában állhat" egy másik ember kibontakozása, hanem a kettő segítheti is egymást. Erre a legjobb "laboratórium" a család, ahol "magától értetődőnek tartjuk, hogy egymás segítésén keresztül mi is gazdagodunk" - mondta.



A kormány korábban bírálta, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gender studies mesterszak indul. Balog Zoltán március elején bejelentette, hogy ősztől családtudományi mesterképzés indul a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE), egyúttal azt is hangsúlyozta: a kormány nemet mond a társadalmi nemekre, igent mond azonban a változó társadalmi szerepekre.



A miniszter ezzel kapcsolatban a rádióműsorban kifejtette: a genderelmélet kezdetben valóban nagyon fontos hiányt próbált pótolni. Azt, hogy ne csak a biológiai nemből következő sajátosságokat vizsgálják, hanem a társadalmi szerepeket is, amelyek befolyásolják a nők és férfiak helyzetét a társadalomban, viszonyulásukat egymáshoz, gyermekükhöz, a munkaerőpiachoz. Ezek mind nagyon fontos kérdések - jelentette ki, hozzátéve: a probléma az, hogy a legújabb tendencia szerint a gendermegközelítés szembefordul a biológiai nemmel. "Mi meg úgy gondoljuk, hogy legalább azt a biztonságot hagyjuk már meg a gyerekeinknek a 21. században, a bizonytalanságok világában, hogy ők kislánynak meg kisfiúnak születnek" - mondta Balog Zoltán.



A BCE-n indítandó mesterszakkal kapcsolatban hozzátette: a családtudományokban több évtizedes tapasztalatokra lehet visszanyúlni, komoly és elismert tudományágról van szó, amelyet Európa-szerte oktatnak egyetemeken. Tehát nem igaz, hogy ezt "kitaláltuk és két perc alatt végig akarjuk zavarni" az akkreditációs folyamaton - hangsúlyozta.



A minisztert azzal kapcsolatban is kérdezték a műsorban, hogy csütörtökön a kormány tudatta: a gyermekekre, a nőkre és az aktív munkaképes korúakra fókuszáló népegészségügyi szűrőprogramok indulnak még az idén. Balog Zoltán azt mondta: azon is gondolkodnak, hogy valamilyen kedvezményt biztosítsanak azoknak a munkaadóknak, amelyek elősegítik, hogy munkavállalóik részt vegyenek a szűréseken. De a szűréseket a munkaalkalmasság részévé is lehetne tenni - vetette fel.