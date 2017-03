Kormány

Indul a nemzeti konzultáció

Indul a nemzeti konzultáció, a kormány ahhoz kéri a magyar emberek támogatását, hogy "meg tudjuk védeni határainkat és meggátoljuk a betelepítést" - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátéve, a kérdőívek a jövő hét második felétől érkeznek a postaládákba.



Az államtitkár azt mondta: azért kérik a magyarok támogatását, hogy hazai kézben lehessen tartani az adók, a bérek és a rezsi szabályozását. Brüsszel több területen is jogköröket akar elvonni a tagállamoktól, ezért Brüsszelt ebben meg kell állítani - hangsúlyozta.



A kormány ahhoz is ragaszkodik, hogy "nagyobb legyen az átláthatóság a külföldről pénzelt aktivistacsoportok esetében" - tette hozzá.



A hat kérdésben induló nemzeti konzultációról szólva Dömötör Csaba közölte: a kormánynak ezekben a kérdésekben kemény vitája van Brüsszellel, ugyanakkor világos az álláspontja, de a hatékony nemzeti érdekérvényesítéshez szüksége van a magyar emberek támogatására.



Dömötör Csaba úgy fogalmazott: "a konzultációban való részvétel így erős kiállás a nemzeti függetlenség mellett."



A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kifejtette, az elmúlt időszakban Magyarországot egyre hevesebb támadások érik, mindenekelőtt a bevándorláspolitikában képviselt álláspontja miatt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs ügyekért felelős uniós biztos még néhány napja is azt mondta, a betelepítési programok az uniós politika fő eszközei, amelyeket fel kell gyorsítani.



Dömötör Csaba szerint az unió elhibázott bevándorláspolitikáját jól jellemzi a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának "elhibázott ítélete is", mivel úgy ítélt meg összesen hatmillió forintos kártérítést két illegális bevándorlónak, hogy közben Magyarország csak a kötelességét teljesítette, és védte a schengeni határokat.



"Különösen felháborító, hogy egy külföldről támogatott szervezet a perköltségek révén plusz 2,7 millió forintot keresett az ügyön" - tette hozzá az államtitkár.



Hangsúlyozta: a részvétel a nemzeti konzultáción azt is szolgálja, hogy "közösen lépjünk fel a migránsbiznisz ellen, mint ahogy más, a nemzeti érdekeket sértő jelenség ellen is".



Dömötör Csaba arra is emlékeztetett, hogy a magyar kormány erős Európát szeretne, ami csak akkor valósulhat meg, ha épít a nemzetállamokra és azok sokszínűségére, továbbá a Római Szerződésben foglalt értékeire. A brüsszeli vezetésnek a tagállamok kioktatása helyett a közösségek védelmére és a biztonság megerősítésére kellene központosítania - hangsúlyozta a kabinet képviselője.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára elmondta, a konzultációs kérdőíveket május 20-ig ingyenesen küldhetik vissza az állampolgárok. Kérdésre válaszolva megjegyezte továbbá, hogy a konzultáció végleges költségei a résztvevők számától függ, a becsült kiadásokat ugyanakkor a kormány még az első küldemények megérkezése előtt nyilvánosságra hozza.