Klapka-végrendelet: ledöbbentek a gyerekek

Végre a kezükbe vehették Klapka György végrendeletét az örökösei. Már csak abban reménykednek, hogy nem ez az utolsó változat, ami készült... 2017.03.25 09:08 ma.hu

A Story magazin úgy tudja, Klapka öt évvel ezelőtt készült végrendeletében súlyos állítások szerepelnek, az üzletember még eddig vérrokoninak hitt kapcsolatokat is cáfol, vagy éppen megkérdőjelez, így DNS-tesztekre is sor kerülhet.



Klapka György leszögezte, a második feleségétől, Koltai Maritól született fiát, az 53 éves Gyurit kizárná az öröklésből, mert nem ő a vér szerinti apja. A végrendelet szerint Mary Zsuzsival közös legidősebb fiának, a Németországban élő Christiannak DNS-teszttel kell igazolnia, hogy valóban rokonok Klapkával.



Klapka Sandy a lapnak elmondta, hogy apja többször is mondta, hogy Gyuri nem örököl utána, mert már megkapta a részét, de azon megdöbbent, hogy Christian talán nem is a testvére. Sandy hozzátette, elképzelhető, hogy nem ez a legutolsó végrendelete apjának, mert időről időre újraíratta. Hozzátette, hogy ha a testvérek közül bármelyiknek DNS-tesztre kéne menni, akkor közösen döntenek, hogy tartják-e magukat az üzletember végakaratához.