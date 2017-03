Állatvédelem

Megalapítja a felelős állattartás napját a Rex Kutyaotthon Alapítvány

A kóbor állatok magas számára, a mindennapos állatkínzásra és a felelős gondolkodásra akarja felhívnia a figyelmet a Rex Kutyaotthon Alapítvány a felelős állattartás napjával, amelyet május 6-án első alkalommal rendez meg.

Az idén 25 éves Rex Kutyaotthon Alapítvány tapasztalatai azt mutatják, hogy bár az elmúlt évtizedekben a felelős állattartás kultúrája sokat fejlődött Magyarországon, bőven van még tennivaló - mondta Király Péter állatorvos, az alapítvány alapítója a kezdeményezésről tartott keddi sajtótájékoztatón az újpesti Állatszigeten.



Közölte: az állatkínzás megfékezése, a nem kívánt állatszaporulat megállítása csak radikális szemléletváltással érhető el, amelyre minden évben május 6-án oktatással, programokkal és előadásokkal fogják felhívni a figyelmet.



Király Péter arról beszélt, hogy ma 150 állatvédelmi szervezet működik országszerte és a menhelyek száma is 80 fölött van. Jelenleg az állatvédelmi tevékenységek jó részét ezek a civil szervezetek végzik el, hiszen az állami fenntartású, regionális gyepmesteri telepek elavultak és folyamatosan anyagi gondokkal küzdenek, így valódi állatvédelemmel nem vagy alig tudnak foglalkozni.



Koleszár István, az alapítvány igazgatója elmondta, hogy ma nagyjából százezer kóbor kutya kószál országszerte, a gazdátlan és kontroll nélkül szaporodó macskák száma ennek többszöröse. Ehhez képest Hollandiában, Norvégiában és Finnországban már gyakorlatilag nincsen tartósan az utcán élő állat, hiszen a hatóságok feladata csupán annyi, hogy az elkóborolt, chippel könnyen beazonosítható állatokat visszajutassa gazdáikhoz. A cél, hogy ehhez az állapothoz Magyarország is egyre közelebb kerüljön.



Kállay Rita, az alapítvány ügyvezetője felidézte, hogy bár 2004 óta törvény bünteti az állatkínzást, a Rex menhelyén rendszeresen kezelnek bántalmazott állatokat, ami bár annak a néhány egyednek megoldást jelent, de valójában csak a probléma tüneti kezelése.



Az állatvédők úgy vélik, hogy tartós megoldás csak radikális eszközökkel, a gyerekek és felnőttek oktatásával, célzott programokkal és kommunikációval érhető el, ezért szervezik meg ettől kezdve minden évben a tematikus napot.



Az idei, nyitó akció egy rekordkísérlettel indul, amelyben május 6-án az Állatszigetre érkezők egy óriásvászonra helyezhetik el kézlenyomatukat és háziállatuk lábnyomát a program támogatásának jeleként. Ezt követően egész napos előadásokkal és oktatóprogramokkal várják a látogatókat, illetve lehetőség lesz megismerkedni az alapítvány és az Állatsziget munkájával és lakóival.



A Rex Állatsziget 2004-ben az újpesti önkormányzat támogatásával egy szemétlerakó helyén jött létre, azóta nem csupán menhelyként, hanem mentőállomásként és állatvédelmi oktatóközpontként is üzemel. Eddig több mint 10 ezer állatot adtak örökbe és naponta több mint 250 elhagyott, sebesült, krízishelyzetben lévő állatnak nyújtanak segítséget. A Rex szakemberei tagjai az Igazságügyi Minisztérium felkérésre megalakult oktatási munkacsoportnak is, amely célul tűzte ki többek között, hogy a felelős állattartás az iskolai tananyag része legyen.