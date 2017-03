Illegális bevándorlás

366 illegális bevándorlót juttattak Európába

A vád szerint 366 illegális bevándorló Nyugat-Európába juttatásában vettek részt egy nemzetközi bűnszervezet magyar tagjai, akiknek a pere kedden kezdődött el a Szegedi Járásbíróságon. 2017.03.21

Az ügyészség tizenhárom férfit és egy nőt az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, részben a csempészett személy sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja. A hatóság álláspontja szerint a vádlottak a bűncselekményeket bűnszervezet tagjaként követték el. Egy férfit embercsempészés minősített esetével vádolnak.



A vádirat szerint a nemzetközi bűnszervezetet - amely legalább ezer illegális bevándorló szállításában vett részt - két pakisztáni állampolgár irányította, a magyar terheltekkel a közvetlen kapcsolatot pedig egy szabadkai férfi tartotta. A magyarok feladata az volt, hogy 2014 októbere és 2015 júliusa között a Szerbia felől a zöldhatáron átvezetett embereket felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében, majd Ausztria, Németország és Olaszország felé vigyék tovább őket.



A magyar csoportot irányító, Budapesten autószerelő műhelyt működtető elsőrendű vádlottat - aki más bűncselekmény miatt jelenleg is jogerős szabadságvesztését tölti - az út hosszától függően fizették. Sikeres szállítás esetén Ausztriáig 250, Németországig vagy Olaszországig pedig 450 eurót fizettek neki fejenként megbízói. Ő a kapott pénz töredékét adta tovább a feladatot ténylegesen elvégző társainak.



A bűncselekményekhez kezdetben bérelt járműveket használtak, később azonban az elsőrendű vádlott hamis cégbélyegzővel több zárt furgont, betegszállító járművet vagy postásautót vásárolt, és olyan is előfordult, hogy egy zöld mikrobuszra maga készíttetett postás matricát. Az embereket szállító járművet egy, esetenként két felvezető autó biztosította, hogy így kerüljék el a rendőrségi ellenőrzéseket.



Az elkövetők a gépkocsi rakterébe háromszor is olyan sok határsértőt zsúfoltak be, hogy a szellőzés nélküli raktérben utazás a szállított embereknek testi-lelki gyötrelmet okozott.



Egyik rendőrségi vallomásában - amelyet a tárgyaláson fölolvastak - az elsőrendű vádlott azt mondta, volt olyan nap, hogy két szállítást is lebonyolítottak.



A sofőröket többször föltartóztatták a hatóságok, ezért több vádlott ellen az osztrák és az olasz hatóságok is eljárást indítottak.



A szervezet pakisztáni és szerb tagjai ellen az osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.



A per a vádlottak meghallgatásával folytatódik.