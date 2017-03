Elfogyott a pénze

Dollármilliókat költött Belize-ben Kun-Mediátor Marcsika

Csöndesen eléldegélt volna Belize-ben, és hátralévő életében még a hatóságok vegzálásától sem kellett volna tartania. De elfogyott a pénze. 2017.03.20 10:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új információk jutottak a Bors birtokába a tízmilliárdos csalással gyanúsított karcagi nő elfogásáról.



Óriási szenzáció volt ta­valy decemberben, amikor másfél év bujkálás után a hatóságok megtalálták és letartóztatták a Bróker Marcsiként elhíresült D. Sándornét. A 62 éves karcagi nőt barnára sülve, kisimultan, könnyű nyári szerelésben kísérték le a Készenléti Rendőrség emberei a Liszt Ferenc repülőtérre begördült gépről. Megjelentek az első hírek: Bróker Marcsi új hazájában, az off­shore- és adóparadicsomnak számító Belize-ben is a piramisjáték-séma alapján akart pénzhez jutni, mint a Kun Mediátor Kft. vezetőjeként tette több ezer károsulttal, s ez vezetett a lebukásához.



A lap új információi azonban mindezt cáfolják. Egy a nyomozásra közelről rálátó forrásuk elmondta: Bróker Marcsi nemcsak hogy nem bukott le, de ha rajta múlik, csöndesen eléldegélt volna Belize-ben, és hátralévő életében még a hatóságok vegzálásától sem kellett volna tartania. De elfogyott a pénze.



Bróker Marcsit nem is körözték Belize-ben. Egy viszonylag kis számú magyar közösség él ott, sokan persze nem turistaként érkeznek, hanem a törvény elől menekülve akarják meghúzni magukat. Ezt a helyi hatóságok is tudják, ismerik is a magyarokat. Mar­­csikában egy ki­fejezetten szerény, csendes asszony­kát láttak. De fogalmuk sem volt, itthon mit követett el. Valóban volt pénze, pár millió dollár, amit másfél év alatt élt fel, főleg lakhatásra költötte. Marcsi a pénztelenséget megelégelve feladta magát. Igen, besétált a rendőrségre, akkor tartóztatták le. Szó sem volt arról, hogy új piramisjátékba akart kezdeni: D. Sándorné semmilyen nyelvet nem beszélt, a magyarokon kívül senkivel se tudott érdemben kommunikálni. Így nehéz lenne hálózatot építeni. Amúgy sem tudott volna egy fillért is kihúzni bárki zsebéből: a Belize-ben élők olyan bizalmatlanok, még tíz dollárt sem adnak akárkinek, nemhogy ezret - mesélte a névtelen forrás.