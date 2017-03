Oktatás

Kétszer annyi gyerek üdülhet majd a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborban

A felújítások és korszerűsítések, a tervezett fejlesztések eredményeként kétszer annyi gyerek üdülhet majd a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Rétvári Bence szólt arról, hogy az Erzsébet-táborok fejlesztése keretében három év alatt 26 milliárd forintot fordítanak a zánkai és fonyódligeti táborokra.



Az államtitkár elmondta: az Erzsébet-táborok célja, hogy olyan gyerekek is eljussanak a Balatonhoz, akiknek erre nem lenne lehetőségük. A szülőknek is nagy segítség, hogy a nyáron egy hétre jelképes összegért megoldott a gyermek felügyelete - tette hozzá.



Rétvári Bence kiemelte, hogy a jövőben a gyerekek nevelésére - többek között a sportolás fontosságát, a hazafias nevelést, a hagyományőrzést előtérbe helyezve - még nagyobb hangsúlyt fektetnek. Céljuk, hogy a nyári táborokkal az év közbeni tanórákat is kiegészítsék, például idegen nyelvi, közlekedéssel kapcsolatos, természettudományi ismeretekkel is gazdagodjanak a táborokban a gyerekek.