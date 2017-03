Időjárás

Egyelőre sajnos marad a rossz idő

Vasárnap helyenként néhány órára kisüthet a nap, de egyébként marad a borult, esős, szeles idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9-14 fok között alakul. 2017.03.18 18:02 MTI

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak estétől szakadozhat fel helyenként a felhőzet, majd az éjszaka második felében az ország északi, északkeleti harmadán nagy területen csökken a felhőzet. Reggelig sokfelé kell ismétlődő esőre, záporra számítani.

Vasárnap kora délutánig északkeleten, keleten még több órára kisüthet a nap, majd ott ismét megnövekszik a felhőzet. Vasárnap délelőtt inkább csak a Dunántúlon eshet elszórtan, majd délután és este már keletebbre is várható gyenge eső.

Az északnyugati szelet vasárnap kora délutánig sokfelé kísérik erős széllökések, sőt szombaton a Fertő vidékén és az Északi-középhegység nyugati felén viharos lökések is lehetnek. Vasárnap délutántól jelentősen mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 9 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9 és 14 fok között alakul.