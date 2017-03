Belpolitika

Gémesi új pártja az elmúlt harminc év összes kormánytagját és képviselőjét elszámoltatná

Az Új Kezdet elnöke szerint pártja "országos lefedettségű", de tagjaik egy része csak később fog színre lépni, mert tartanak a személyüket, illetve a településüket érő retorzióktól. 2017.03.18 17:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Új Kezdet elnöke szerint pártja "országos lefedettségű", de tagjaik egy része csak később fog színre lépni, mert tartanak a személyüketA napokban párttá alakult, jobbközép irányultságú Új Kezdet össznemzeti mozgalommá kíván válni, célja, kormányzati alternatívát nyújtva, a nemzeti minimumot jelentő tizenkét pontjának végrehajtása - mondta Gémesi György, a párt elnöke a szervezet szombati bemutatkozó sajtótájékoztatóján Budapesten.

A pártelnök - aki Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője - azt mondta: a gyűlölet szítása és politikai csatározások helyett az Új Kezdet egyesíteni szeretné az embereket az általuk helyesnek tartott célok érdekében.

Véleménye szerint nem lehet elősegíteni az ország morális felemelkedését, "átszerkeszteni" a gazdaságot vagy jól kezelni az egészségügyet, a közoktatást, a fiatalok kérdését, ha nem tesszük le újra az alapokat. Ez az Új Kezdet lényege - tette hozzá Gémesi György, aki 2006-ig a Magyar Demokrata Fórum tagja, 1998-2006 között országgyűlési képviselője is volt.

A politikus hangsúlyozta, hogy a párt alulról építkezik, de az országos politikában jártas szakértők is állnak mellette. Közlése szerint az Új Kezdet országos "lefedettségű" párt, ám tagjaik egy része csak később, októberig fog színre lépni, mert tartanak a személyüket, illetve a településüket érő retorzióktól. Októberre készül el a párt programja is - jelezte.

Gémesi március 15-én, Gödöllőn jelentette be a Józan ész forradalma nevű Facebook-csoport párttá alakulását Új Kezdet néven. Akkor ismertette a párt 12 pontját, amelyek között szerepel a korrupció felszámolása, a jogbiztonság, a szólásszabadság, az önkormányzatok függetlenségének biztosítása, valamint az "emberhez méltó" egészségügy, nyugdíj és oktatás.

Az első, a korrupció felszámolását követelő pontjukkal kapcsolatban bejelentette: a jövő héten országos népszavazási kérdést nyújtanak be, amelyben azt fogalmazzák meg, hogy minden, 1987 és 2017 között hivatalt viselő kormánytaggal, országgyűlési képviselővel, polgármesterrel és közvetlen hozzátartozóikkal szemben indítson vagyonosodási vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Kérdésre válaszolva Gémesi elmondta: bár a párt jobbközép irányultságú, tagjaiknak lehet ettől eltérő világnézete.

