Illegális bevándorlás

Orbán: a második kerítés a legnagyobb tömegeket is feltartóztatja majd

A miniszterelnök szerint "Ausztriában és Németországban az emberek nyugodtan aludhatnak, mert a magyarok itt meg fogják védeni Európa külső határait". 2017.03.17 08:40 MTI

Fotó: MTI

A magyar határon épülő második biztonsági kerítés, ha kell, a Törökország felől érkező legnagyobb tömegeket is feltartóztatja majd - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

"Ausztriában és Németországban az emberek nyugodtan aludhatnak, mert a magyarok itt meg fogják védeni Európa külső határait" - fogalmazott.

kormányfőt annak kapcsán kérdezték, hogy Törökország részlegesen felmondta az Európai Unióval kötött migrációs egyezményt. Orbán emlékeztetett: korábban is azt az álláspontot képviselte - ismerve a magyar történelmet -, hogy meg kell egyezni a törökökkel, de nem okos politika, ha kizárólag az ő kezükbe tesszük a biztonságunkat. Az pedig végképp nem okos politika, ha "a törökök kezébe tesszük le a biztonságunkat, és közben egyfolytában piszkáljuk, támadjuk, bíráljuk őket" - jegyezte meg. Ezért már korábban is azt mondta - idézte fel Orbán Viktor -, hogy a török megállapodással párhuzamossal gőzerővel építeni kell a kerítéseket.