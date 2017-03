Ítélet

13 évet kapott a másfél éves kislányát összeszurkáló lajosmizsei férfi

2017.03.16 11:55 MTI

A táblabíróság tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a jelenleg 33 esztendős vádlottat, és a szabadságvesztés mellett megszüntette a férfi szülői felügyeleti jogát is.



A vádlott, akit erőszakos bűncselekmény miatt korábban már öt év fegyházra ítéltek, 2014-ben született kislányával, élettársával és rokonaival lakott egy lajosmizsei házban, míg az asszony 2015 májusában el nem hagyta.



A férfi 2014-től többször fogyasztott kábítószert, a bűncselekmény elkövetése előtt - bánatában, hogy élettárasa nem költözött vissza hozzá - négy napig "kristályt" szívott. A drogfogyasztás után a vádlott hallucinált, úgy vélte, hogy a körülötte lévő családtagjai meg akarják ölni, gyermekét el akarják tőle venni. 2015. szeptember 10-én reggel magához vett egy 21 centiméteres pengéjű konyhakést, és a magához ölelt kislányát négyszer mellkason szúrta. Ezt követően öngyilkossági szándékkal önmagát is háromszor megsebezte, de csak jelentéktelen sérüléseket okozott saját magának.



A vádlott szülei, amikor meglátták a véres férfit, elvették tőle a kislányt és a kést, majd mentőt hívtak. A mentősök a gyermeket nem vizsgálták meg, mert a rokonok azt állították, csak a férfi sérült meg. A vádlottat kórházba vitték, ám ezután a nagymama észrevette a kislány mellkasi sérüléseit, ezért orvoshoz vitte. A doktor nem ismerte fel a mellkasba és hasüregbe hatoló szúrt sérüléseket, ezért azokat leragasztotta, és hazaküldte őket. A gyerekhez csak azután hívtak mentőt, hogy délután vért hányt. Sérüléseit Szegeden látták el, életét a szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.



A tárgyalásra kezén és lábán összebilincselve elővezetett férfi tagadta, hogy ő sebesítette volna meg életveszélyesen gyermekét, az utolsó jogán úgy fogalmazott, mindketten áldozatok.