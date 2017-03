Nézőpont Intézet

OLAF-jelentés: elévülésre játszanak az érintett politikusok

A Nézőpont Intézet elemzője szerint felmerül a gyanú, hogy Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Demszky Gábor "arra játszik", hogy elévülés miatt ne lehessen felelősségre vonni őket az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásról szóló jelentése kapcsán.



Deák Dániel az M1 aktuális csatornán hozzátette, erre utal, hogy Medgyessy Péter volt miniszterelnök keddi gazdasági bizottsági meghallgatása, amelyen mindent tagadott, valamint Demszky Gábor volt főpolgármester korábbi sajtótájékoztatója, ahol ugyanígy nyilatkozott.



Elmondta azt is, hogy az Alstom 2005-ben kötött szerződést azzal a tanácsadó céggel, amelynek Medgyessy Péter 2006-ban tulajdonosa lett.



Tehát az Alstomtól kapott bevételhez a volt miniszterelnök is hozzáfért 2006-tól - jegyezte meg.



Deák Dániel hozzátette, több MSZP-hez köthető személy cégével is kötöttek szerződést a metróberuházás kapcsán, így Puch László cége is kapott egy 331 millió forintos szerződést a Siemenstől.



Az OLAF-jelentés nyomán felmerül a gyanú, hogy ebből jutott az MSZP kasszájába is, amit ki kell vizsgálni a magyar hatóságoknak - mondta.



Kitért arra, hogy Medgyessy Péter belpolitikai szerepe 2004 után nem szűnt meg, mivel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök utazó nagykövetnek nevezte ki a magyar érdekek képviseletére.



Egyes uniós szakértők szerint Medgyessy Péternek nagy szerepe volt abban, hogy a francia cégekkel tárgyaljon és a francia ipari lobbi meggyőzze az Európai Bizottságot, hogy rábólintson a 4-es metróra - mondta Deák Dániel.