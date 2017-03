Világgazdaság

A kormány tárgyalásokat kezdeményez az Opellel és új tulajdonosával

Folyamatos konzultációra lesz szükség a kormány és az új tulajdonosok között, és erre "teljes nyitottság és készség" mutatkozik az Opel részéről.

A magyar kormány párbeszédet kezdeményez az Opel német autógyártó társasággal és új tulajdonosával, a francia PSA csoporttal, hogy fenntartsák és tovább bővítsék magyarországi kapacitásukat, a szentgotthárdi gyárat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-nek az Opel vezetőivel a társaság rüsselsheimi központjában folytatott megbeszélése után.



A miniszter telefonon adott nyilatkozatában kiemelte, hogy folyamatos konzultációra lesz szükség a kormány és az új tulajdonosok között, és erre "teljes nyitottság és készség" mutatkozik az Opel részéről.



A Peugeot-t, a Citroent és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot gyártó PSA tiszteletben tartja az előző tulajdonos, az amerikai General Motors (GM) által korábban kötött szerződéseket és megállapodásokat, de minden további fejlesztési tervet áttekintenek, a vonatkozó döntéseket később hozzák meg - mondta Szijjártó Péter.



A szentgotthárdi üzem az Opel legnagyobb európai motorgyára, ahol tavaly rekordot jelentő 630 ezer motort állítottak elő, és a társaságnak rendkívül pozitív tapasztalatai vannak Magyarországról - húzta alá a miniszter, felidézve, hogy az első Opel Astra 25 éve gördült le a gyártósorokról.



A magyar kormány által a versenyképesség növelésére tett intézkedések, köztük az adócsökkentések és a műszaki képzés fejlesztése segítség ahhoz, hogy az Opel számára Magyarország továbbra is versenyképes termelési bázis legyen. A kormány az eddiginél is szorosabbra fűzi a kapcsolatot a társasággal és új tulajdonosával a termelési kapacitás fenntartása és további bővítése érdekében - tette hozzá a miniszter.



Magyarország elsőrendű érdeke az ipari termelés 30,5 százalékát kitevő autóipar folyamatos bővülése, ezért a kormány "minden segítséget és támogatást megad" ahhoz, hogy az Opel továbbra is versenyképes körülmények között tevékenykedhessen Magyarországon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter hesseni látogatása során tárgyalt mások mellett a Commerzbank, a Henkell & Co. Sektkellerei és a tartományi ipari és kereskedelmi kamara (IHK) vezetőivel, valamint Volker Bouffier tartományi miniszterelnökkel és a tartományi törvényhozás (Landtag) elnökével, Norbert Kartmann-nal. Megbeszéléseiről elmondta, hogy Hessenben rendkívül kedvező a magyar kormány gazdaságpolitikájának fogadtatása, a gazdasági szereplők "abszolút pozitívan igazolták vissza" a magyar gazdaság versenyképességének további erősítését szolgáló döntéseket, így a szociális hozzájárulási adó és a társasági adó csökkentését.



Hessen Magyarország ötödik legfontosabb kereskedelmi partnere a német szövetségi államok sorában, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta a 3,3 milliárd eurót, és már 54 olyan hesseni társaság van, amely rendelkezik magyarországi beruházásokkal - ismertette a miniszter.

Kiemelte: tárgyalópartnereivel egyetértettek a többi között abban, hogy az EU-nak olyan szabályozást kell alkotnia, amely nem helyezi a környezetvédelmet a versenyképesség elé. Különösen az autóiparban fontos a környezetvédelem és a versenyképesség elvének kiegyensúlyozása, hiszen "a világ számos pontján radikális intézkedéseket tesznek a versenyképesség növelése érdekében, és nekünk is ezt kell tenni" - mutatott rá Szijjártó Péter.



Hozzátette: egyetértés volt abban is, hogy a Brexitről - a brit uniós tagság megszüntetéséről - olyan megállapodást kell kötni, amelynek nyomán a gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok a lehető legszorosabbak maradnak az Európai Unió és Nagy-Britannia között.



A szentgotthárdi üzem felépítéséről szóló megállapodást 1990 júliusában írták alá a magyar kormány és az Opel képviselői. A személyautó-gyártás Szentgotthárdon 1992 és 1999 között folyt, 80 835 Opel Astra és 4404 Vectra készült a jelenleg 1200-nál is több embert foglalkoztató üzemben.



Az első magyar Opel Astrát Antall József akkori miniszterelnök kormányozta le a gyártósorról 1992. március 13-án.



A telephelyen ezzel párhuzamosan motorok és hengerfejek is készültek az Opel modelljeihez. A fejlesztések folytatásaként 2012-ben felavatták a világ egyik legkorszerűbb, rugalmas motorgyárát, amellyel a magyarországi beruházások értéke már 1,4 milliárd euróra emelkedett.



Motorokból 1992 júniusától 2016 végéig több mint kilencmillió készült, hengerfejből pedig 1997 óta közel hétmillió.



Az Opel magyarországi márkakereskedői hálózata 25 év alatt több mint 415 000 új járművet adott el.



A GM a múlt héten jelentette be, hogy eladja európai érdekeltségeit, köztük az Opelt 2,2 milliárd euróért (2,33 milliárd dollárért) a PSA csoportnak.