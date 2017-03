Bűnügy

Tizenhárom év fegyházat kapott egy pedofil férfi

Szexuális erőszak, szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt 13 év 9 hónap fegyházra ítélt egy férfit első fokon a Budapest Környéki Törvényszék.

A bíróság keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a férfi a játszótéren ismerkedve, illetve gyermekfelügyelet címén került közel 12. életévüket be nem töltött kislányokhoz, akiken szexuális erőszakot követett el.



Az egyik, 1998-as születésű sértettel még 2006-ban Csömörön, a játszótéren ismerkedett meg, ahová saját unokahúgát vitte játszani. Többször is találkoztak ott a kislánnyal, a vádlott érzelmileg közel került hozzá. Később a férfi szexuálisan közeledett a lányhoz, az együttlétek alkalmával a sértett ajándékokat kapott. A férfi 2011 és 2013 között általában havonta közösült az akkor már 12. életévét betöltött lánnyal, az aktusokat követően minden alkalommal fényképeket is készített, és arra kérte a kislányt, hogy a kapcsolatukról senkinek ne beszéljen.



Egy másik esetben a férfi a munkahelyén ismerkedett meg egy kolléganője 2004-es születésű lányával. A nő többször a vádlott felügyeletére bízta a kislányt, 2010-től az akkor még csak 6 éves gyerek többször járt a férfi lakásán. A vádlott fokozatosan szexuálisan is közeledni kezdett a kislányhoz, általa erotikusnak tartott pózokba állította be és fényképezte, 2014 augusztusától több alkalommal a szexuális vágy felkeltésére alkalmas játékokat játszott vele.



A férfi lakásán megtartott házkutatás során lefoglalt számítástechnikai eszközökön a sértetteken kívül további, 18. életévüket be nem töltött személyekről készült fotókat is találtak.



A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, a másodfokú bíróság döntéséig a férfi előzetes letartóztatásban marad.