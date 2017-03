Ünnep

Március 15. - A kormányszóvivő méltóságteljes ünneplésre kér mindenkit

A hírek szerint többen meg akarják zavarni az ünnepet, egyetlen céljuk a békés és méltóságtejes megemlékezés megzavarása. 2017.03.15 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány megteremtette az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc méltó megünneplésének kereteit, ezek között mindenkinek méltóságteljesen kell megemlékezni - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő keddi sajtótájékoztatóján, a Magyar Nemzeti Múzeum előtt.



A kormányszóvivő kiemelte: jelenleg is folynak az utolsó próbák az ünnep előtt, a rendezvények méltó keretet adnak a megemlékezésnek. De fontos feltétel a méltóságteljes ünnepelés is, és a hírek szerint többen meg akarják zavarni az ünnepet, egyetlen céljuk a békés és méltóságtejes megemlékezés megzavarása - fogalmazott.



Kovács Zoltán hangsúlyozta: mindenki részéről méltóságteljes viselkedést kérnek.



Kifejtette: szerdán országszerte több mint 650 eseményt rendeznek az ünnep tiszteletére, és minden szervező, politikai párt felelőssége, hogy ezeken a méltóságteljességet garantálja.



Kérdésre Kovács Zoltán elmondta: az elmúlt években kialakult a rendje annak, ahogy a rendőrség, az illetékes állami szervek és a rendezvényszervezők igyekeznek gondoskodni arról, hogy ne zavarja meg senki az ünnepet, és a békesség fenntartása miatt szükség lehet elválasztani azokat, akik meg akarják zavarni a megemlékezést és azokat, akik méltóképpen próbálnak ünnepelni. Mindenkinek joga van szabadon ünnepelni - jelentette ki.



Hozzátette, a miniszterelnökkel kapcsolatos véleménykifejezésnek egyéb módja is van, az ünnepet egységében kell tekinteni, és a pártpolitikának is tiszteletben kell tartania, hogy méltóságteljes legyen az ünnep.