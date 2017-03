Illegális bevándorlás

Zavargásért jogerősen elítéltek egy azóta eltűnt afgán férfit Debrecenben

Jogerősen egy év nyolc hónap, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélt - csoportosan, a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett garázdaság bűntette miatt - a Debreceni Törvényszék kedden egy afgán vádlottat, aki 2015-ben részt vett a helyi menekülttábor lakóinak zavargásában.



Tatár Tímea, a törvényszék szóvivője emlékezetett rá, hogy 2015 júniusában menedékkérők kitörtek a befogadó állomásról, az útra borították, felgyújtották a hulladékgyűjtők tartalmát, és több autót megrongáltak. A törvényszék, helybenhagyva az elsőfokú ítéletet, A. S.-t - aki az eset után rövid időn belül eltűnt - öt évre ki is utasította az országból.



Első fokon, 2016 szeptemberében a Debreceni Járásbíróság hat vádlottat ítélt el jogerősen, ők egy év négy hónap és egy év nyolc hónap közötti szabadságvesztést kaptak, három-négy évre felfüggesztve. A bíróság valamennyiüket öt évre kiutasította Magyarország területéről. Az ötödrendű vádlott, A. S. védője fellebbezett az ítélet ellen, ezért hirdetett most a Debreceni Törvényszék jogerős ítéletet.



A tényállás szerint W. A. elsőrendű vádlott és hat társa a debreceni, Sámsoni úti befogadó állomáson lakott. A menedékkérők 2015. június 29-én délután nagy csoportokba verődtek, hangosan kiabálva köveket, dobozokat, betondarabokat és más különféle tárgyakat dobáltak, megrongálták a tábor kerítését, ablakokat törtek be. A befogadó állomás kerítésén kívül leállítottak két rendőrségi gépkocsit és kövekkel megdobáltak egy magánautót. Az időközben folyamatosan növekvő tömeg fémrudakkal és letört kerítéselemekkel is felszerelkezve kinyomult a közterületre és felgyújtott egy műanyag kukát. A rendőrségnek a közrend fenntartása érdekében a közterületet le kellett zárnia - tartalmazta a vádirat.



Kereszti Réka tanácselnök keddi indoklásában kiemelte: az erőszakos eseménysor súlyosan megzavarta a városrész köznyugalmát, pánik és riadalom alakult ki a lakosokban. A most jogerősen elítélt ötödrendű vádlott a rendbontók egyike volt, a befogadó állomás alkalmazottainak tanúvallomása mellett azonosítani lehetett őt az eseményeket rögzítő felvételeken is.