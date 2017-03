Kisállat

Impalaborjú született a veszprémi állatkertben

Fotó: MTI

Impalaborjú született a veszprémi állatkertben, az új jövevénnyel néhány héten belül a látogatók is találkozhatnak - tájékoztatta kedden az MTI-t az állatkert igazgatója.

Török László elmondta, hogy az állatkert Afrika-szavannájának első idei újszülöttjeként látta meg a napvilágot az impalabébi.

Jó időben a Gulya-dombon található Afrika-szavanna kifutón tekinthetik meg a látogatók, a szélesszájú orrszarvúk, zebrák és zambézi mocsáriantilopok társaságában, hűvösebb időjárás esetén pedig az új orrszarvúházban kialakított belső kifutóban látogatható - fűzte hozzá.

Török László beszélt arról is, hogy a tehén hét hónapos vemhesség után hozta világra a csaknem hét kilogramm tömegű bak újszülöttet, melyet születése óta nagy gonddal őriz. Anya és borja is jó egészségnek örvendenek.

A két nem megjelenése eltérő, csak a hímek viselnek szarvat, mely jellegzetesen lant alakú és hátrafelé hajlik. Az impala az afrikai szavannák egyik leggyakrabban előforduló antilopféléje. Fás, cserjés területen él, ahol nem túl magas a fű és optimális esetben található a közelben víz. Társas lény, csordákban legelészik, melynek élén egy bika áll - mondta az igazgató.