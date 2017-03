Oktatás

Csütörtökön és pénteken lehet módosítani a középfokú jelentkezéseket

Csütörtökön és pénteken módosíthatják a tanulók a középfokú felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján jelentkezésüket. 2017.03.13 15:09 MTI

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a változtatásra az általános iskola nyolcadik évfolyamára járó diákoknak egy alkalommal van lehetőségük, módosító tanulói adatlap kitöltésével.



Mint írták, az általános iskolának a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítania, és március 20-ig postai úton - célszerűen könyvelt postai küldeményként - meg kell küldenie az Oktatási Hivatalnak.



A módosító tanulói adatlapot a jelentkező általános iskolájában, az eredeti tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti adatlap egy példányát a jelentkező általános iskolája őrzi, így ahhoz ott lehet hozzájutni - írták, jelezve: a módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.



Azok a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező vagy magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő egyéni jelentkezők, akik tanulói adatlapjukat eredetileg is közvetlenül küldték meg az Oktatási Hivatalnak, a módosítást is önállóan végezhetik el a fenti időpontig a hivatal honlapján nyilvánosságra hozott módon. A módosító tanulói adatlapot ez esetben is március 20-ig postai úton meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak.



A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje átalakítható, megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.