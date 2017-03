Ítélet

Elítélték a nagyfai fogolyzendülés vádlottjait

Felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta a Nagyfai Idegenrendészeti Őrzött Szálláshelyen 2015 őszén történt fogolyzendülés hét iraki és két szíriai vádlottját hétfőn a Szegedi Törvényszék. 2017.03.13 12:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyolc vádlottat egy év, egyet tizenhét hónap - végrehajtásában két évre felfüggesztett - börtönre ítélt a bíróság. A korábban embercsempészés miatt elítélt szerbiai tizedrendű vádlottat tizenhét hónap végrehajtandó börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság. Az előzetes letartóztatásban lévő férfi néhány nap múlva kitölti a kiszabott büntetést.



A hatodrendű vádlott kivételével - aki időközben oltalmazott státust kapott - a bíróság valamennyi férfit két évre kiutasította Magyarország területéről.



A nagyfai büntetés-végrehajtási intézet érintett körletében 2015 októberében 71 fogvatartott volt, többségüket tiltott határátlépés után vették őrizetbe, vagy kitoloncolásra vártak, miután határzár tiltott átlépése miatt kiutasították őket.



A körletben október elejétől - mivel a kitoloncolásokat nem lehetett végrehajtani - egyre nőtt a feszültség. Október 22-én éjszaka az egyik zárkánban nyolcan elhatározták, hogy elbarikádozzák magukat és éhségsztrájkba kezdenek, felmerült köztük a közös öngyilkosság lehetősége is. A lecsavarozott emeletes ágyakat felfeszítették, kettétörték és a bútorokkal eltorlaszolták a befelé nyíló zárkaajtót. A történteket a másnap reggeli körletellenőrzés során vették észre az őrök. A rendőrök és a büntetés-végrehajtási intézet vezetői tárgyalni kezdtek a fogvatartottakkal, akik azt szerették volna elérni, hogy szabadon távozhassanak.



A zendülés híre gyorsan elterjedt, és folyamatos hangoskodás, kiabálás kezdődött a többi szektorban is. Egy másik zárkában két fogvatartott kézzel, illetve székkel kitörte az ablakokat, egy másik zárkában szintén összetörték az ablak- és ajtóüvegeket, valamint megrongálták a fűtésrendszert, a kiömlő víz miatt pedig az egész körletet áramtalanítani kellett. A rongálás több százezer forintos kárt okozott.



A zendülés továbbterjedésének megakadályozása érdekében jelentős rendőri és büntetés-végrehajtási erőket vezényeltek a helyszínre, és a részleges riadót is elrendeltek. A folyamatos tárgyalások hatására az intézetben enyhült a feszültség, este tíz óra után pedig a zendülés kiindulópontjául szolgáló zárka eltorlaszolását is megszüntették.



A tárgyalásra csupán a korábban embercsempészés bűntette miatt jogerősen egy év, végrehajtásában három évre felfüggesztett börtönre és kiutasításra ítélt tizedrendű vádlottat, egy szerbiai férfit vezették elő. A többi vádlott, miután tavaly februárban megszüntették az előzetes letartóztatását, ismeretlen helyre távozott.



Az ítélet a szerbiai férfi esetében jogerőre emelkedett, több vádlott védője azonban felmentés érdekében jelentett be fellebbezést.