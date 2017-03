Bűncselekmény

Ripost: csoportos erőszak miatt emeltek vádat egy jobbikos politikus fiai ellen

hirdetés

A Ripost internetes portál cikke szerint S. Tamásnak, a Jobbik és az Országgyűlés alelnökének két fia "megalapozottan gyanúsítható közösség tagja ellen csoportosan elkövetett erőszakkal"; "cigány családokkal erőszakoskodtak Heves megyei falvakban".



A Ripost.hu-n pénteken megjelent cikkben azt írták: "közösség tagjai elleni erőszak, vagyis rasszista alapokon álló bűncselekmény" miatt tart hónapok óta a rendőrségi nyomozás S. Tamás jobbikos képviselő fiai ellen.



A lap úgy értesült: a rendőrség álláspontja szerint mindketten megalapozottan gyanúsíthatók közösség tagja ellen csoportosan elkövetett erőszakkal. Ennek büntetési tétele a csoportos elkövetés miatt akár nyolcévi börtön is lehet. Az Országgyűlés jobbikos alelnökének fiai "cigány családokkal erőszakoskodtak Heves megyei falvakban" - közölte a Ripost.



A cikkben jelezték, hogy a jobbikos politikus fiai "a Betyársereg tagjaiként léptek fel támadóan és erőszakosan, fizikai erőszakot is alkalmazva, ráadásul kimerítve a rasszista megfélemlítés büntetőjogi tényállását".



A Ripost információja szerint S. Tamás az Országgyűlés alelnökeként "fiai érdekében befolyásolni igyekezett a büntetőeljárást, ezért az ügyben illetékes Heves megyei rendőr-kapitányság elfogultság miatt átadta az ügyet a Nógrád megyei rendőrségnek". Ők a nyomozást lefolytatva megalapozottnak tartották a gyanút és néhány napja vádemelési javaslattal továbbították az ügyet az egri ügyészségnek. Sneider Tamás fiai "érdemi védekezést nem terjesztettek elő" - olvasható a cikkben.



Megjegyezték: S. Tamás "korábban maga is elkövetett hasonló bűncselekményt. Egy húszfős skinhead banda élén támadt járókelőkre, súlyos sérüléseket, orrcsontörést is okozva". Ezért korábban elítélték, S. beismerő vallomást tett.