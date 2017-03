EU-csúcs

Orbán: Magyarország számára Tusk újraválasztása Európa működőképességéről szólt

Donald Tusk előző napi újraválasztása az Európai Tanács élére Magyarország számára Európa működőképességéről szólt, nem pedig egyik vagy másik tagállamról. 2017.03.10 15:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tudomásul kell venni, hogy az európai politika pártpolitikai alapon működik, márpedig a magyar kormányzó pártok - a Fidesz és a kereszténydemokraták is - az Európai Néppárthoz (EPP) tartoznak, ezért annak egyetlen jelöltjét támogatta Magyarország - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozóját követően.



A kormányfő elmondta, nem tudta megtartani a lengyel kormánypártot vezető Jaroslaw Kaczynskinak tett ígéretét, mert Varsó ellenjelöltje, Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselő még az ülés előtt kilépett a néppártból, és Tusk személyében így már csak egyetlen EPP-s jelölt maradt.



Hozzátette, a helyzetről napokkal az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt levélben tájékoztatta lengyel kollégáját, Beata Szydlót, "tehát senkit semmilyen meglepetés nem érhetett".



Mint mondta, "mindent megtettünk, hogy ésszerű kompromisszumot tudjunk létrehozni, de személyi döntésekben nagyon nehéz kompromisszumot, különösen ésszerű kompromisszumot tető alá hozni".



A miniszterelnök szerint ez olyan csata volt, amely nem volt megnyerhető lengyel részről, azonban bele kell törődni a döntésbe akkor is, ha van olyan tagállam, amely számára az nem fogadható el.



"A mostani döntés nem befolyásolja a lengyel-magyar szövetséget, továbbra is szilárdon állunk Lengyelország mellett minden olyan ügyben, amely méltánytalan támadásokat jelent Lengyelország ellenében, ilyenből szép számmal vannak itt az Európai Unióban" - szögezte le a kormányfő. Ettől függetlenül tehát Lengyelország számíthat Magyarország szolidaritására, "a lengyelek iránti megbecsülésünk és Kaczynski elnök úr iránti baráti érzelmeink változatlanok" - mondta.

Pénteken már csak az Egyesült Királyság kilépése után bennmaradó "huszonhetek" vezetői maradtak Brüsszelben, hogy informális tanácskozásukon a szűkebb körű unió jövőjéről, illetve az EU elődszervezeteit megalapító Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából rendezett március végi római találkozó előkészítéséről egyeztessenek.



Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, definiálni kell, hol van Európa helye az új világrendben azután, hogy Nagy-Britannia elhagyja az EU-t, mit jelent mindez a számunkra, milyen következményei lesznek.



Európa minden nehézség ellenére továbbra is a világ legjobb helye, s ennek a pozíciónak a megőrzése a cél. Az európai kultúra, civilizáció és gazdaság a második világháború óta eltelt időszakban példátlan eredményeket ért el, Európa jó eséllyel pályázik arra a címre, hogy hol lehet a világon a legjobban, legboldogabban élni - vélekedett.



Az EU jövőjéről szólva leszögezte ugyanakkor, hogy világossá kell tenni: az uniós tagállamok jogai nem vonhatók el.



A találkozón a többsebességes Európa gondolata is terítékre került. Erről szólva Orbán hangsúlyozta: "Kétsebességes Európa nem jöhet létre, tehát nincs elsőrendű és másodrendű Európa, nincs mag és periféria, egyáltalán, ez a kétsebességes Európa a legellenszenvesebb gondolatok közé tartozik számunkra, ugyanakkor a megerősített együttműködés eszközrendszerét felhasználva mi azt nem ellenezzük, hogy egyes országok különböző ügyekben előrébb haladjanak, előrébb jussanak, mint mások."



"Hagyjuk egymást, hogy mindenki a saját érdekének megfelelően bizonyos keretek között előrébb mozdulhasson mint a többiek" - fűzte hozzá.