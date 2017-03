Éles

Egy bakahajszálon múlott: gyakorlatozó katonák kis híján lelőttek egy futót Szentendrén

A 24.hu csütörtökön írta meg, hogy a lőtéren gyakorlatozó katonák kis híján lelőttek egy futót Szentendrén.

A városban egy Facebook-bejegyzés alapján terjedt el a hír, hogy a honvédségi lőtérről kirepülő éles lövedék pár méterre süvített el egy futó mellett. A honvédségi akadémia mellett a Duna-part közkedvelt kiránduló hely, az Eurovelo kerékpárút is ott halad el. "Délelőtt a Duna-parton futottam a katonaság mögött. Elkezdődött a lőgyakorlat, majd egy golyó süvített el a fejemtől kb. 2 méterre" - írta a Szentendrei Anyukák Facebook-csoportjában egy futónő.

A Honvédelmi Minisztérium közleményben reagált, szeretnék megnyugtatni a lakosságot, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti a szentendrei laktanya környékén sétálókat. A honvédség ígéretet tett rá, hogy kivizsgálja az esetet.

Mint írták, anégy oldalról zárt lőtérről, amely mögött közvetlenül és a sétány mellett is egy-egy, mintegy 4 méter magas védmű - úgynevezett golyófogó fal - is van, nem juthat ki semmilyen, veszélyt jelentő lövedék a Duna-parti sétányra. "Az évtizedek óta működő és használt lőtér mögé jóval később épült ki a sétány a Duna partján, amelyet, mint a közelben lévő üzleteket és lakóházakat is, annak tudatában építették, hogy a laktanya területén lévő lőtér semmilyen formában nem jelenthet veszélyt a környéken élők és az arra járók számára" - hangsúlyozták.