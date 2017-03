Illegális bevándorlás

Lázár: meg kell védeni a jogi határzárról szóló törvényt

Fotó: MTI

Orbán Viktor miniszterelnök azt a célt tűzte ki, hogy a jogi határzár szigorításáról a parlamentben elfogadott törvényt mindenképpen meg kell védeni - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető közölte: a kormány szerint az európai joggal összeegyeztethető törvénycsomagot hagyott jóvá az Országgyűlés. Azt is mondta, hogy a jogszabály teljesíti Németország és Ausztria elvárásait, a két ország ugyanis rendszeresen kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy továbbra is migránsok százai, ezrei érkeznek hozzájuk a balkáni útvonalról.

Lázár János szólt az Európai Tanács elnökének esedékes választásáról is, amellyel kapcsolatban közölte: mivel a magyar kormánypártok az Európai Néppárt tagjai, ezért a pártcsalád javaslatát támogatják.

Orbán Viktor az elmúlt időszakban próbált kompromisszumot létrehozni Lengyelország és az Európai Tanács (ET) tagjai között, de ez nem vezetett eredményre. A magyar kormánypártok így a néppárti tagságból eredő kötelezettséghez tartják magukat, még akkor is, ha megértik az ET-elnöki jelöléssel kapcsolatban a lengyelek problémáját - fejtette ki Lázár János, utalva arra, hogy a lengyel kormány nemrég váratlanul bejelentette: a jelenlegi ET-elnök, Donald Tusk helyett Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli a testület élére.

A legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt Donald Tusk jelöltségét támogatja.