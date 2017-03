NÉBIH

Gyűrűzik a botrány: már száz termék minőségét vizsgálja Magyarország

Nyolc uniós tagállam tiltakozik az élelmiszerek kettős minősége ellen, vagyis, hogy a multi cégek gyengébb minőségű árut hoznak a közép-kelet-európai régióba. 2017.03.08 10:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem százmillió ember kap gyengébb minőségű élelmiszert - mondta Fazakes Sándor az M1-en. Már nyolc uniós tagállam tiltakozik az élelmiszerek kettős minősége ellen, vagyis, hogy a multi cégek gyengébb minőségű árut hoznak a közép-kelet-európai régióba, mint Nyugatra. A magyar és szlovák kezdeményezéshez csatlakoztak a csehek, a horvátok, Szlovénia, Románia, Bulgária és Görögország is. A kérdésről az uniós agrárminiszterek is tárgyaltak. Fazekas Sándor elfogadhatatlannak nevezte a jelenlegi helyzetet, és bízik benne, hogy a kérdést a héten az uniós csúcson is megvitatják.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy ezt a problémát annak idején Magyarország elsőként vetette fel, már 2013-ban is napirenden volt, de valahogy minidig elkanyarodott a figyelem erről a fontos ügyről.



Fazekas Sándor arról is beszámolt, hogy Magyarországon jelenleg száz terméket vizsgálnak, de nem hozzák nyilvánosságra, hogy melyeket, mert akkor a gyártók részéről rögtön beindulna a magyarázkodás és egy védekező mechanizmus. Az eljárás végén azonban nyilvánossá teszik, hogy hol, mit találnak.



A miniszter arról is beszélt az M1-en, hogy vannak tagállamok, amelyek beálltak velünk szembe és azt mondják, ez csupán jelentéktelen probléma és ettől nagyobb gondok is vannak. „Meg vannak az eszközeink, hogy megvédjük a magyar vásárlót, de a legjobb az lenne, ha uniós szinten lenne egy komoly garancia arra, hogy azonos minőségű terméket kapjunk, ha egy adott márkanévhez ragaszkodunk” – nyilatkozta a miniszter.



Fazekas Sándor felhívta a magyar vásárlók figyelmét arra, hogy magyar terméket vegyenek, lehetőség szerint a termelőtől, a feldolgozótól, mert az már önmagában egy garancia a minőségre. ”A magyar élelmiszeripar tud olyan minőségben termelni, gyártani, amely versenyképes a nyugatiakkal. Az viszont komoly gond, hogy a nagy kereskedőláncokhoz nehezebb bejutni a kisebb országok termékeinek, illetve kevés olyan világmárkánk van, amely versenyképes lenne. Hiszen itt a nyugati feldolgozóknak komoly versenyelőnyük van és ezzel élnek vissza, amikor eltérő minőségű termékeket, kettős minőségű termékeket forgalmaznak” – mondta a miniszter az M1-en.