Egészség

Retteghetünk? Nálunk is felütötte a fejét a Romániában 16 ember halálát okozó kanyaró

Fotó: MTI

Az egészségügyi személyzet körében kimutatott kanyarómegbetegedések miatt zárlatot rendeltek el a makói kórház fekvőbetegeket ellátó osztályain és sürgősségi részlegein - jelentette be a helyszínen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője szombaton.

Bosnyákovits Tünde az intézkedésről tartott rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta, a kórház tíz munkatársánál jelentkeztek kanyaró megbetegedésre utaló tünetek, közülük ötnél már laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a fertőzést.

Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója közölte, a zárlat miatt a makói intézményben új betegeket nem tudnak fogadni, de a már felvett páciensek ellátása garantált.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Rmániában hatalmas pánikot okozott a kanyarójárvány. Nem véletlenül, hiszen ott már 16 halálos áldozata van a kórnak.