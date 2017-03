Pártok

Országos nőnapi ünnepséget tartott az MSZP Debrecenben

hirdetés

Molnár Gyula, az MSZP elnöke a rendezvényen azt mondta, "ha lesz alternatíva, lesz változás Magyarországon", majd hozzátette, hogy ezért fognak dolgozni. A szocialista pártelnök szerint nemcsak a nőpolitikája miatt kell leváltani a jelenlegi hatalmat, hanem azért is, "amit a gazdasággal, az oktatással, az egészségüggyel tesz".



Az MSZP elnöke nagyon nagy problémának nevezte, hogy a világgazdasági fórum felmérése szerint a női ügyeket tekintve - beleértve az oktatást, a gazdaságot, a fizetést -, Magyarország 144 országból a 101. helyen van, a nők politikai szereplését tekintve pedig a 138-ikon. Hozzátette: az a hely is csak azért van, mert a szocialistáknak kiváló női politikusai vannak.



Molnár Gyula köszönetet mondott a nőknek, akik nélkül "az MSZP nem itt tartana". Szavai szerint a párt nőtagozata olyan hálózatot alakított ki a településeken, "ami esélyt ad arra, hogy az MSZP váltópárt legyen".



Gurmai Zita, a nőtagozat elnöke az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy "Magyarországon ma rossz nőnek lenni", mint ahogy "rossz szegénynek, és rossz demokratának" lenni. Hozzátette: "ameddig Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, a női egyenjogúság ügye nem fog előre haladni".



Ugyanakkor szerinte a nők esélyegyenlősége az egyetlen dolog, amiben minden ellenzéki erő egyetért.



Gurmai Zita annak a meggyőződésének adott hangot, hogy "az illiberális, macsó rémálom véget érhet", ha alternatívát kínálnak. Ebben biztató jelnek nevezte, hogy egy évvel a választások előtt a baloldalnak van miniszterelnök-jelöltje, s Botka László erőt mutat, vele megjelent "a változás ereje".



A változáshoz van jelölt, van program, szervezet, vannak gondolatok, hagyományok, eszmények, "tudjuk milyen a mainál sokkal jobb Magyarország" - mondta, majd hozzátette: "a magyarok többsége nem akarja ezt a korrupt, jövőt zabáló kormányt, jobban és nyugodtabban akar élni".



A nőnapi ünnepségen átadták az MSZP nőtagozatának idei díjait. A Közéleti díjat megkapta mások mellett Petschnig Mária Zita közgazdász, Kéri László politológus és L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány elnöke.



A nőnapi ünnepség után Mit ér a nő? címmel zártkörű nemzetközi konferenciát rendezett a Fundation for European Progressive Studies (FEPS), a Táncsics Alapítvány és az MSZP nőtagozata Debrecenben.