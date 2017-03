Sziámi ikrek

Munka híján nem tudta fizetni a TB-t, ezért nem járt terhesgondozásra a sziámi ikrek édesanyja

Ahogy azt mi is megírtuk, meghalt a Budapesten született sziámi ikerpár. A kórház közleménye szerint a gyermekek mindössze két órát éltek.

Az ikrek nagymamája a Borsnak azt mondta, 22 éves lánya nem járt terhesgondozásra, de ezt nem felelőtlenségből tette. A lánya érettségi után dolgozni kezdett, de kirúgták a munkahelyéről, azóta pedig nem talált állás. A nagyszüleit gondozta, viszont munka híján nem volt társadalombiztosítása.

A nagymama szerint a lánya szeretett volna terhesgondozásra járni, de háromszor is elküldték az orvostól. A 26. héten ő is elment vele, akkor végre megvizsgálták. Ekkor az ultrahangon látták, hogy baj van, ezért egymásnak adták a kilincset az orvosok, akik közölték a lánnyal, hogy a babák állapota az élettel összeegyeztethetetlen. A vizsgálatok után a lányt Budapestre szállították, hogy a legsúlyosabb eseteket is ellátó intézményben ápolhassák.