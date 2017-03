Családpolitika

A csok-igénylések összértéke ezekben a hetekben haladja meg a 100 milliárd forintot

"Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy a csok-igénylések összértéke ezekben a hetekben haladja meg a 100 milliárd forintos lélektani határt. Egy jól ismert lehetőségről van szó, amelyet a lakosság túlnyomó része támogat" - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Dömötör Csaba elmondta: 2017 januárjáig majdnem 39 ezer család nyújtott be támogatási kérelmet, az igénylések összértéke pedig megközelítette a 95 milliárd forintot.



Az államtitkár közlése szerint a lakosság túlnyomó többsége ismeri és támogatja az otthonteremtési programot: a kormánynak készült felmérések szerint a magyar családok 97 százaléka hallott már az otthonteremtési támogatásokról.



Kiemelte, amíg a kormány hivatalban van, addig lehet számítani az otthonteremtési programra.



Dömötör Csaba kitért arra, hogy a témában nincs politikai egység a pártok között, az ellenzék "komoly tűz alá vette" a programot, az MSZP például életképtelennek tartja és ez alapján minden bizonnyal el is törölné - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, a támadások a kormányt arra sarkallják, hogy kettőzött erővel védje az otthonteremtési programot.



Az otthonteremtés az egyik olyan terület, ahol jól érezhető Magyarország erősödése. A kormány becslései szerint, ha tízezerrel több új lakás épül, az fél százalékkal emelheti a gazdasági növekedést, valamint az 14-16 ezer új munkahelyet is teremthet - mondta el Dömötör Csaba.



Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára közölte, a három vagy több gyermeket nevelő, illetve vállaló családok közül ötből négyen élnek a 25 évre szóló tízmillió forintos garantáltan három százalék alatti kamatozású hitel lehetőségével, amelyet a tízmillió forintos vissza nem fizetendő támogatás mellé vehetnek fel.



Emellett folyamatos eltolódás látható az új ingatlanok vásárlása felé, azaz egyre többen választják a csok erre felvehető formáját - tette hozzá az államtitkár.



Elmondta azt is, hogy a 2016-ban csok-ot igénylők közül minden harmadik család előre vállalt gyereket, ez a következő tíz évben mintegy tízezer gyerek születését jelenti.



Novák Katalin szólt arról is, hogy a magyarok többsége saját lakásban lakik és a fiataloknak is fontos a saját tulajdon. Ezt bizonyítja a Magyar Ifjúság Kutatás 2016, amelynek gyorsjelentése szerint a fiatalok 81 százaléka fontosnak tartja a saját lakást.



A kormánynak ezért az a célja, hogy minden magyar embert saját tulajdonú otthonhoz juttasson - jelentette ki az államtitkár.



Az otthonteremtési program meghirdetésének demográfiai és gazdaságélénkítési célja volt. Mostanra mindkét tekintetében jelentős előrelépés történt - emelte ki.