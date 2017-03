Illegális bevándorlás

Bakondi szerint több államban is változott a tömeges migráció megítélése

Nőtt azoknak az államoknak a száma, amelyek megváltoztatták korábbi álláspontjukat a tömeges bevándorlás kérdésében, ezzel együtt még mindig ellenzékben vagyunk a fő vonulattal szemben, a magyar álláspontot több esetben támadják - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió 180 perc című műsorában, csütörtök reggel.

Bakondi hozzátette: több ország politikai vezetésének a szintjén is megjelentek azok, akik a külső határok őrizetének a fontosságát, a tömeges, ellenőrizetlen beáramlás megállítását, esetleg a menekültek kérelmeinek az Európai Unió határain kívüli táborokba történő érdemi bírálását, valamint a kibocsátó országoknak a válságövezetekben nyújtandó segítséget szorgalmazzák.

Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte: valószínűleg egy nagyobb, "talán egy Marshall-terv nagyságú segítségnyújtásra" lenne szükség, hogy fejleszteni lehessen a kibocsátó országok munkahelyteremtő, lakosságmegtartó képességét. Azt mondta, ez a segítség csak a tömegeket érinti, sokkal bonyolultabb kérdés, hogy miként lehet megállítani az embercsempész szervezeteket, valamint meggyőzni azokat, akik szerint az illegális, tömeges migráció "jó dolog".

A főtanácsadó szólt arról is, hogy a déli határon megépítendő második kerítéssel, valamint az Országgyűlés előtt lévő, a határőrizeti területen lefolytatott eljárások szigorítását célzó törvényjavaslattal megállíthatják azt "az átszivárgásos, kiskapukat kihasználó módszert", amelyet az utóbbi hónapokban alkalmaztak a migránsok.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában a jogszabályváltozásról azt mondta, a szerb határon most két tranzitzóna működik, a változtatás után a menekültkérelmet benyújtóknak a tranzitzónában kell megvárniuk kérelmük jogerős elbírálását. Ezzel megszűnik a kiskapu, hogy az ország belsejében eltűnnek és továbbszöknek Nyugat-Európa felé - jegyezte meg.

Szólt arról is, hogy megkezdődött a két tranzitzóna bővítése, így feltehetően elég lesz a kapacitása a megnövekedett feladatok ellátására. Jelezte azt is, hogy a az ország belsejében nyílt táborokban lévő migránsokat is fokozatosan visszaviszik a tranzitzónákba, és ott maradnak kérelmük elbírálásáig.